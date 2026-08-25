Λένα Φλυτζάνη: Πίσω στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ μετά τις καλοκαιρινές διακοπές – Η φωτογραφία από τα παρασκήνια

Μετά από ένα καλοκαιρινό διάλειμμα, η Λένα Φλυτζάνη επέστρεψε το βράδυ της Δευτέρας 24 Αυγούστου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

Η επιστροφή στο πλατό είχε, μάλιστα, και μια ιδιαίτερα χαρούμενη στιγμή για τη δημοσιογράφο. Μετά το τέλος του δελτίου, μοιράστηκε μέσα από το Instagram Story της μια φωτογραφία από τα παρασκήνια, έχοντας στο πλευρό της την Κωνσταντίνα Ρούσσου.

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Οι δύο γυναίκες πόζαραν χαμογελαστές, δείχνοντας πως χάρηκαν ιδιαίτερα που βρέθηκαν και πάλι μαζί στη δουλειά μετά τις καλοκαιρινές διακοπές.

«Σήμερα αρχίσαμε, ναι! Σήμερα κάναμε και τις αγκαλιές μας και τις κάναμε για ώρα!!», έγραψε η Λένα Φλυτζάνη στη λεζάντα της φωτογραφίας, περιγράφοντας με τον δικό της τρόπο τη χαρά της επανένωσης.