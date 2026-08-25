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Φωτιά στο Ζαγόρι Ιωαννίνων – Επιχειρεί κι ένα ελικόπτερο

Καίει χαμηλή βλάστηση

Φωτιά στο Ζαγόρι Ιωαννίνων – Επιχειρεί κι ένα ελικόπτερο
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ /EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:07

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης, 25 Αυγούστου σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρύα Βρύση του Δήμου Ζαγορίου Ιωαννίνων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 25 Αυγούστου 2026, περίπου στις 13:00.

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Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 5 ης ΕΜΑΚ και 3 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Ζαγορίου προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Χθες στην ευρύτερη περιοχή σημειώθηκε ισχυρή βροχόπτωση και κεραυνική δραστηριότητα.

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