Ο Ορφέας Αυγουστίδης αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη του στο μαιευτήριο – «Καλοκαίρι, αγάπη, γιορτή»

Ο Ορφέας Αυγουστίδης και η Γεωργία Κρασσά βιώνουν από την περασμένη Πέμπτη μια νέα σελίδα στην οικογενειακή τους ζωή, καθώς υποδέχτηκαν το δεύτερο παιδί τους. Το ζευγάρι απέκτησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι, με τον ηθοποιό να μοιράζεται λίγες ημέρες αργότερα με τους διαδικτυακούς του φίλους την πρώτη φωτογραφία της μικρής μέσα από το μαιευτήριο.

Ο Ορφέας Αυγουστίδης έκανε μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, συγκεντρώνοντας στιγμές από τις τελευταίες ημέρες. Ανάμεσα στις φωτογραφίες βρίσκεται ένα στιγμιότυπο από την εγκυμοσύνη της Γεωργίας Κρασσά, λίγο πριν έρθει στον κόσμο η κόρη τους, αλλά και μια φωτογραφία στην οποία ο ίδιος κρατά στην αγκαλιά του το νεογέννητο μωρό.

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Στην ίδια ανάρτηση, η σύζυγός του ποζάρει χαμογελαστή, ενώ ξεχωρίζει και ένα στιγμιότυπο με τον γιο τους, ο οποίος κρατά ένα ποτήρι μπροστά από το πρόσωπό του. Την ανάρτηση συμπληρώνει μια φωτογραφία της πανσελήνου.

Η Γεωργία Κρασσά πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο «ΡΕΑ» τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, έχοντας πλέον επιστρέψει στο σπίτι μαζί με τη νεογέννητη κόρη της. Ο Ορφέας Αυγουστίδης και η Γεωργία Κρασσά είναι μαζί εδώ και αρκετά χρόνια, ενώ ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου τον Ιούνιο του 2022, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Κορωπί. Είχε προηγηθεί, τον Απρίλιο του 2021, η γέννηση του πρώτου τους παιδιού, του γιου τους, τον οποίο μάλιστα βάφτισαν την ίδια ημέρα με τον γάμο τους. Την ευχάριστη είδηση της γέννησης είχε ανακοινώσει και η Κλινική ΡΕΑ, επισημαίνοντας πως τόσο η μητέρα όσο και το νεογέννητο κοριτσάκι είναι σε άριστη κατάσταση υγείας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η μικρή ήρθε στον κόσμο την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026.