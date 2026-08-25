Ιός του Δυτικού Νείλου: Εντατικοποιούνται οι ψεκασμοί μετά τα επιπλέον κρούσματα σε Κηφισιά και Ψυχικό – Ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο (φωτογραφίες)

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Αττική, καθώς τα νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σε Κηφισιά και Ψυχικό έρχονται να προστεθούν στην ήδη επιβαρυμένη εικόνα που καταγράφεται φέτος.

Οι παραπάνω δήμοι με αναρτήσεις τους ενημερώνουν και προειδοποιούν τους κατοίκους να λαμβάνουν μέτρα προστασίας από τα κουνούπια, την ώρα που οι ψεκασμοί έχουν εντατικοποιηθεί στις περιοχές όπου έχουν εντοπιστεί περιστατικά.

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Το DEBATER βρέθηκε στην Κηφισιά, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη ένα μπαράζ παρεμβάσεων για τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών.

Ψεκασμοί σε ακτίνα 300 μέτρων από το κρούσμα

Μετά την επιβεβαίωση του κρούσματος, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχωρούν σε στοχευμένες δράσεις γύρω από το σημείο όπου εντοπίστηκε.

Σε ακτίνα περίπου 300 μέτρων πραγματοποιούνται επιπλέον ακμαιοκτονίες από την Περιφέρεια Αττικής, ενώ ο Δήμος Κηφισιάς πραγματοποιεί παράλληλα προνυμφοκτονίες.

Ο στόχος είναι: αφενός να περιοριστούν τα ενήλικα κουνούπια που βρίσκονται στην περιοχή και αφετέρου να αντιμετωπιστούν οι εστίες όπου αναπτύσσονται οι προνύμφες στα λιμνάζοντα νερά. Χαρακτηριστική η εικόνα άδειου συντριβανιου στο άλσος Κηφισιάς.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα σημεία με στάσιμα νερά, αλλά και τα φρεάτια ομβρίων, όπου μπορούν να δημιουργηθούν συνθήκες κατάλληλες για την αναπαραγωγή των κουνουπιών.

Οι παρεμβάσεις στην Κηφισιά συνεχίζονται, με τις υπηρεσίες να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

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157 κρούσματα και 13 θάνατοι

Η εικόνα που αποτυπώνουν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΕΟΔΥ είναι ιδιαίτερα ανησυχητική.

Μέχρι τις 19 Αυγούστου έχουν καταγραφεί συνολικά 157 εγχώρια κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα.

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Από αυτά, τα 116 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ έχουν καταγραφεί 13 θάνατοι.

Την ίδια στιγμή, 42 ασθενείς εξακολουθούν να νοσηλεύονται, με τους 23 να βρίσκονται σε ΜΕΘ.

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Μόνο μέσα σε μία εβδομάδα καταγράφηκαν 47 νέα περιστατικά, γεγονός που δείχνει τον ιδιαίτερα αυξημένο ρυθμό με τον οποίο εξαπλώνεται ο ιός.

Πολύ περισσότερες οι πραγματικές λοιμώξεις

Οι αριθμοί των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων δεν αποτυπώνουν απαραίτητα το σύνολο των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί.

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Και αυτό γιατί η λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ασυμπτωματική ή προκαλεί ήπια συμπτώματα, με αποτέλεσμα αρκετοί άνθρωποι να μην υποβάλλονται ποτέ σε εξέταση και να μην καταγράφονται ως περιστατικά.

Ενδεικτικά, εκτιμάται ότι για κάθε ένα κρούσμα με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος μπορεί να υπάρχουν περίπου 140 άνθρωποι που έχουν μολυνθεί αλλά είτε εμφανίζουν ήπια συμπτώματα είτε δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα.

Ρεκόρ επταετίας – τετραπλάσια εικόνα από πέρυσι

Η φετινή χρονιά είναι ήδη μία από τις χειρότερες των τελευταίων ετών.

Η αύξηση των περιστατικών είναι ιδιαίτερα μεγάλη σε σχέση με πέρυσι, ενώ τόσο ο αριθμός των κρουσμάτων όσο και οι θάνατοι έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις υγειονομικές αρχές.

Η περίοδος κατά την οποία δραστηριοποιούνται περισσότερο τα κουνούπια βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και γι’ αυτό οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται κρίσιμες.

Γνωστός αθλητικογράφος στη ΜΕΘ σχεδόν έναν μήνα

Ανάμεσα στα σοβαρά περιστατικά είναι και γνωστός αθλητικογράφος, ο οποίος νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας έχοντας προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Ο δημοσιογράφος βρίσκεται στη ΜΕΘ εδώ και σχεδόν έναν μήνα, σε μία ακόμη περίπτωση που αναδεικνύει τις σοβαρές επιπλοκές που μπορεί να προκαλέσει ο ιός, κυρίως όταν προσβάλλεται το κεντρικό νευρικό σύστημα.

Το πρώτο εισαγόμενο κρούσμα στην Κρήτη

Την ίδια ώρα, στην Κρήτη καταγράφηκε το πρώτο εισαγόμενο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου.

Πρόκειται για έναν 75χρονο άνδρα από την Αθήνα, ο οποίος βρέθηκε στην Ιεράπετρα και χρειάστηκε να νοσηλευτεί.

Το περιστατικό θεωρείται εισαγόμενο, καθώς ο ασθενής είχε προηγουμένως βρεθεί στην Αθήνα και δεν προκύπτει ότι μολύνθηκε στην Κρήτη.

Ποιες περιοχές της Αττικής είναι στο «κόκκινο»

Η εικόνα στην Αττική είναι εκτεταμένη, με κρούσματα να έχουν καταγραφεί σε δεκάδες δήμους.

Μεταξύ των περιοχών όπου έχει καταγραφεί αυξημένη παρουσία του ιού βρίσκονται:

Σπάτα Μαρκόπουλο Αρτέμιδα Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη Χαλάνδρι Αγία Παρασκευή Παλλήνη

Παράλληλα, σε αυξημένη επιτήρηση βρίσκονται περιοχές όπως η Κηφισιά, το Ψυχικό, η Φιλοθέη, το Ηράκλειο Αττικής, η Μεταμόρφωση, η Νέα Σμύρνη, η Νέα Φιλαδέλφεια και η Νέα Χαλκηδόνα.

Η ένταξη μιας περιοχής στις ζώνες αυξημένου κινδύνου δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχουν καταγραφεί ανθρώπινα κρούσματα σε κάθε μία από αυτές. Συνδέεται και με παράγοντες που ευνοούν την παρουσία και αναπαραγωγή κουνουπιών.

Σε επιφυλακή οι δήμοι – Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις παρεμβάσεις, ωστόσο καθοριστικό ρόλο έχει και η ατομική προστασία.

Οι πολίτες καλούνται να απομακρύνουν νερά που παραμένουν στάσιμα σε αυλές, μπαλκόνια και κήπους, να χρησιμοποιούν αντικουνουπικά και να λαμβάνουν μέτρα προστασίας ιδιαίτερα κατά τις ώρες μεγαλύτερης δραστηριότητας των κουνουπιών.

Με τα νέα περιστατικά σε Κηφισιά και Ψυχικό, το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο, με τις υπηρεσίες να εντείνουν τους ψεκασμούς και την επιτήρηση σε ολόκληρη την Αττική.