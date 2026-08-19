Βίκυ Καγιά – Ηλίας Κρασσάς: Πιο ερωτευμένοι από ποτέ στη Μύκονο – Τα παθιασμένα φιλιά στο στόμα και οι τρυφερές στιγμές στην παραλία

Η Βίκυ Καγιά και ο Ηλίας Κρασσάς απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους στη Μύκονο, με το ζευγάρι να περνά χρόνο μαζί μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Οι δυο τους βρέθηκαν σε γνωστή παραλία του νησιού, όπου ο φωτογραφικός φακός τους κατέγραψε σε ιδιαίτερα τρυφερά ενσταντανέ. Αγκαλιές, φιλιά και χαμόγελα ήταν μερικά μόνο από τα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν, με τη Βίκυ Καγιά και τον Ηλία Κρασσά να δείχνουν ιδιαίτερα χαλαροί και ευδιάθετοι, αποδεικνύοντας ότι περνούν μία από τις πιο καλές περιόδους της ζωής τους.

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Το ζευγάρι, που έχει δημιουργήσει τη δική του οικογένεια, γενικότερα εδώ και χρόνια προσπαθεί να κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας την προσωπική του ζωή. Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι φορές που η Βίκυ Καγιά και ο Ηλίας Κρασσάς επιλέγουν να κάνουν κοινές αποδράσεις, βρίσκοντας χρόνο για να απολαύσουν ο ένας την παρέα του άλλου.

Η Μύκονος αποτελεί για ακόμη ένα καλοκαίρι έναν από τους δημοφιλείς προορισμούς για τις διακοπές τους. Αυτή τη φορά, οι στιγμές που απαθανατίστηκαν στην παραλία αποτυπώνουν τη διάθεση του ζευγαριού να χαρεί το καλοκαίρι και να περάσει όμορφες, ξέγνοιαστες στιγμές δίπλα στη θάλασσα.