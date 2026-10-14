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LIFESTYLE

Ο Μίνως Μάτσας διεκδικεί δύο υποψηφιότητες στα GRAMMY Awards

Συμμετέχουν οι Κώστας Τριανταφυλλίδης, Δήμητρα Μωραΐτη, Lina_, Debora Russ και Eric B. Turner

Ο Μίνως Μάτσας διεκδικεί δύο υποψηφιότητες στα GRAMMY Awards
Πηγή φωτογραφίας: NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
DEBATER NEWSROOM

Ένα σημαντικό βήμα στη διεθνή μουσική σκηνή πραγματοποιεί ο Μίνως Μάτσας, με το άλμπουμ του «Τα Ρεμπέτικα + Fado, Tango& Blues» να βρίσκεται στη διαδικασία διεκδίκησης υποψηφιότητας για τα GRAMMYAwards, σε δύο από τις σημαντικότερες κατηγορίες της παγκόσμιας μουσικής: BestGlobalMusicAlbum και BestGlobalMusicPerformance.

Το άλμπουμ αποτελεί μια ξεχωριστή μουσική πρόταση, μέσα από την οποία ο Μίνως Μάτσας ενώνει τέσσερα εμβληματικά μουσικά είδη που γεννήθηκαν σε διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς, αλλά μοιράζονται κοινές ιστορίες, βιώματα και συναισθήματα.

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Το ελληνικό ρεμπέτικο συναντά το πορτογαλικό fado, το αργεντίνικο tango και τα αμερικανικά blues, δημιουργώντας ένα μοναδικό μουσικό αποτέλεσμα που ξεπερνά τα γεωγραφικά και πολιτισμικά σύνορα.

Στο album «Τα Ρεμπέτικα + Fado, Tango & Blues» συμμετέχουν οι Κώστας Τριανταφυλλίδης, Δήμητρα Μωραΐτη, Lina_, Debora Russ και Eric B. Turner, πέντε ξεχωριστοί ερμηνευτές που δίνουν τη δική τους ταυτότητα στο έργο, το οποίο παρουσιάστηκε ζωντανά στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

Άκουσε ολόκληρο το album εδώ!

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