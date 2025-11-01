Ο Ματίας Λεσόρ του Παναθηναϊκού για παγωτό στη Γλυφάδα! (Εικόνες & Βίντεο)

Ο Ματίας Λεσόρ, ο εκρηκτικός σέντερ του Παναθηναϊκού, άφησε για λίγο τα παρκέ και τα δυνατά καρφώματα για να απολαύσει μια πιο… γλυκιά στιγμή στη Γλυφάδα! Ο Γάλλος άσος εθεάθη να κάνει χαλαρή βόλτα στην παραλιακή, με παγωτό στο χέρι και χαμόγελο στα χείλη, απολαμβάνοντας την ηλιόλουστη μέρα.

Μια χαλαρή στιγμή εκτός παρκέ

Μετά τις έντονες προπονήσεις και τις συνεχόμενες αναμετρήσεις σε Ελλάδα και EuroLeague, ο Λεσόρ φαίνεται να επέλεξε έναν από τους αγαπημένους προορισμούς των Αθηναίων για ξεκούραση. Η Γλυφάδα άλλωστε είναι γεμάτη ζωή, και δεν είναι λίγοι οι αθλητές που την επιλέγουν για έναν καφέ, φαγητό ή –όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση– ένα παγωτό.

Ο Γάλλος σέντερ έδειχνε χαλαρός, μιλούσε με φίλους και φωτογραφήθηκε με αρκετούς φιλάθλους που τον αναγνώρισαν και δεν έχασαν την ευκαιρία να του ζητήσουν μια selfie.

Ο ηγέτης της ρακέτας

Ο Ματίας Λεσόρ αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά «γρανάζια» στη μηχανή του Παναθηναϊκού. Με την ενέργεια, τη δύναμη και το πάθος που βγάζει στο παρκέ, έχει ήδη κερδίσει την καρδιά των «πράσινων» φιλάθλων.

Η ηγετική του παρουσία και η νοοτροπία νικητή είναι στοιχεία που τον καθιστούν ξεχωριστό, τόσο μέσα στο γήπεδο όσο και έξω από αυτό.

Το DEBATER εξασφάλισε φωτογραφίες και βίντεο και από τη χαλαρή του έξοδο, με τον ίδιο να δείχνει να απολαμβάνει τη στιγμή.

Δείτε παρακάτω:

Η ζωή στην Αθήνα

Ο Λεσόρ έχει δηλώσει αρκετές φορές ότι του αρέσει να ζει στην Ελλάδα, απολαμβάνοντας τόσο το κλίμα όσο και τη φιλοξενία του κόσμου. Η Γλυφάδα φαίνεται πως είναι από τα αγαπημένα του μέρη, αφού δεν είναι η πρώτη φορά που τον εντοπίζουν εκεί.

Το μήνυμα πίσω από την εικόνα

Η εικόνα ενός παίκτη όπως ο Ματίας Λεσόρ, να χαλαρώνει με ένα παγωτό μετά από μια απαιτητική εβδομάδα, δείχνει ότι οι μεγάλοι αθλητές γνωρίζουν πώς να ισορροπούν ανάμεσα στην ένταση της δουλειάς και τη χαλάρωση.

Μικρές στιγμές ξεκούρασης που γεμίζουν τις μπαταρίες, για να επιστρέψει ακόμα πιο δυνατός στα επόμενα ματς.