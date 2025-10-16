Ο Λίαμ Πέιν πέθανε χωρίς διαθήκη – Ποιος κληρονομεί τα εκατομμύρια

Επιστρέφει ξανά στα πρωτοσέλιδα το όνομα του Λίαμ Πέιν, ένα χρόνο μετά τον θάνατο του, λόγω της μάχης γύρω από την τεράστια περιουσία του, ύψους 24 εκατομμυρίων λιρών. Υπενθυμίζεται ότι ο τραγουδιστής πέθανε χωρίς να αφήσει διαθήκη.

Ξαφνικά αφαιρέθηκε η πολυτελής έπαυλη του, αξίας 3 εκατ. λιρών, στο Μπάκιγχαμσίρ από τις λίστες πώλησης. Επίσης η τελευταία του σύντροφος, Κέιτ Κάσιντι, έχει λιγότερο από δύο εβδομάδες ώστε να καταθέσει επίσημα αίτημα και να διεκδικήσει μερίδιο από την περιουσία του τραγουδιστή Λίαμ Πέιν.

Ο θάνατος του Λίαμ Πέιν

Υπενθυμίζεται, ότι στις 16 Οκτωβρίου 2024, ο σταρ των One Direction βρήκε τραγικό τέλος πέφτοντας από τον τρίτο όροφο του ξενοδοχείου Casa Sur στο Μπουένο Άιρες. Ήταν 31 ετών.

Εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο σοκαρίστηκαν από την είδηση, ενώ οι λεπτομέρειες ΄γύρω από τον θάνατο του – έπειτα από μια βραδιά υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ και ναρκωτικών, άφησαν πίσω μια σειρά αναπάντητων ερωτημάτων.

Ο Λίαμ Πέιν, έναν μήνα πριν πεθάνει είχε βάλει προς πώληση το σπίτι του στο Chalfont St Giles, μια ήσυχη, εύπορη πόλη κοντά στο Λονδίνο, για να βρίσκεται πιο κοντά στον 8χρονο γιο του, Μπερ, τον οποίο απέκτησε με την τραγουδίστρια Σερλ Τούιντι.

Το σπίτι, αξίας 3,2 εκατ. λιρών, διέθετε πέντε υπνοδωμάτια, έξι μπάνια, αυλή με πισίνα θαλασσινού νερού και καταρράκτες, καθώς και πρόσβαση σε ιδιωτικό κλαμπ με γυμναστήριο, σπα και γήπεδα τένις. Όμως, αντί να μείνει εκεί, ο Πέιν επέλεξε να μετακομίσει στη Φλόριντα μαζί με την Κέιτ Κάσιντι, μια νεαρή Αμερικανίδα που εργαζόταν ως σερβιτόρα σε κοκτέιλ μπαρ.

Οι υποψήφιοι αγοραστές απέφευγαν την έπαυλη

Για σχεδόν έναν χρόνο παρέμεινε η έπαυλη προς πώληση, ωστόσο οι αγοραστές απέφευγαν την αγορά ενός σπιτιού που είχε συνδεθεί με τραγωδία. Αθόρυβα αποσύρθηκε από την αγορά, χωρία κανείς να γνωρίζει αν βρέθηκε αγοραστής ή αν πρόκειται για αλλαγή σχεδίου από τους διαχειριστές της περιουσίας του Λίαμ Πέιν.

Η κληρονομιά

Τα δικαστικά έγγραφα δείχνουν ότι ο τραγουδιστής άφησε πίσω του περιουσία ύψους 28,5 εκατ. λιρών, η οποία μετά την αφαίρεση χρεών και εξόδων μειώθηκε σε 24,2 εκατ. λιρών. Καθώς ο Λίαμ πέθανε χωρίς διαθήκη, το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε «Επιστολές Διαχείρισης» (Letters of Administration) για τη διαχείριση της περιουσίας του.

Ως διαχειριστές ορίστηκαν η πρώην σύζυγός του, Σερλ Τούιντι και μητέρα του γιου του και ο δικηγόρος της μουσικής βιομηχανίας Ρίτσαρντ Μπρέι, γνωστός για τη συνεργασία του με ονόματα όπως ο Έντ Σίραν, οι Rolling Stones και οι Oasis.



Σύμφωνα με τη βρετανική νομοθεσία, όταν κάποιος πεθαίνει χωρίς διαθήκη, η περιουσία του περνά συνήθως στον νόμιμο σύζυγο ή στους πλησιέστερους συγγενείς αίματος. Έτσι, η περιουσία του Λίαμ αναμένεται να τοποθετηθεί σε καταπίστευμα για τον γιο του Μπερ, ο οποίος θα την κληρονομήσει στα 18 του χρόνια.

Αυτό σημαίνει ότι η Κέιτ Κάσιντι, παρά τη στενή τους σχέση, δεν έχει δικαίωμα σε καμία αποζημίωση ή κληρονομιά.

Υπάρχει, ωστόσο, ένα μικρό παράθυρο. Ο δικηγόρος κληρονομικού δικαίου Κρεγκ Ριτζ εξηγεί:

«Σύμφωνα με τη βρετανική νομοθεσία, άτομα που εξαρτώνταν οικονομικά από τον εκλιπόντα μπορεί να έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν εύλογη οικονομική πρόνοια, ακόμη κι αν δεν ήταν παντρεμένα».

Η Κάσιντι θα μπορούσε λοιπόν να υποβάλει σχετική αίτηση – όμως η προθεσμία λήγει στις 31 Οκτωβρίου. Μετά από αυτή την ημερομηνία, θα χάσει κάθε δικαίωμα διεκδίκησης.

Πηγές κοντά στην ίδια λένε πως δεν σκοπεύει να κινηθεί νομικά, αν και τίποτα δεν αποκλείεται. Η ίδια περιέγραψε τον Λίαμ ως «τον καλύτερό της φίλο και την αγάπη της ζωής της».