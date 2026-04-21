Γιώργος Γεροντιδάκης για Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Είναι μια όμορφη συγκυρία, πιστεύω στο timing»

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης βρέθηκε σήμερα καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» και μίλησε ανοιχτά για τη σχέση του με την Ντορέττα Παπαδημητρίου, χαρακτηρίζοντάς την ως μια πολύ όμορφη συγκυρία. Ο γνωστός ηθοποιός τόνισε πως πιστεύει ακράδαντα στο σωστό timing των ανθρώπων, επιβεβαιώνοντας με τον πιο γλυκό τρόπο την προσωπική ευτυχία που βιώνει αυτή την περίοδο.

Όλα όσα είπε ο Γιώργος Γεροντιδάκης

«Η σχέση μου με την Ντορέττα είναι μια πάρα πολύ όμορφη συγκυρία και μια πολύ όμορφη στιγμή. Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες, γιατί ένα από τα πράγματα που έχω μάθει στο κομμάτι της δουλειάς είναι να ανοίγω το σπίτι μου για εκείνους που πραγματικά θέλω. Εκτός κάμερας μπορώ να σου πω ότι θέλεις.

Δεν υπάρχει λόγος να μοιραστείς ένα τόσο όμορφο γεγονός με τόσο κόσμο που στο κάτω κάτω έχει και μια κακία μέσα του όλο αυτό το πράγμα. Εγώ ζω κανονικότατα πάντα, σε όλα τα χρόνια της ζωής μου, δεν έχω κρυφτεί ποτέ σε αυτό το κομμάτι. Πιστεύω σίγουρα στο timing, αλλά μπορεί να μην είσαι το timing του άλλου», είπε για την προσωπική του ζωή ο ηθοποιός.

Θυμίζουμε ότι η Ντορέττα Παπαδημητρίου σε πρόσφατες δηλώσεις της είχε ξεκαθαρίσει πως η γνωριμία τους δεν ξεκίνησε ως φιλία που μετεξελίχθηκε σε σχέση.

Η σχέση τους άρχισε να απασχολεί έντονα τα μέσα ενημέρωσης στις αρχές Νοεμβρίου του 2024, όταν τα πρώτα δημοσιεύματα άρχισαν να κάνουν λόγο για ένα νέο ειδύλλιο που μετρούσε ήδη δύο μήνες.

Η πλήρης επισημοποίηση του έρωτά τους στα μάτια του κοινού έγινε τον Δεκέμβριο του 2025, τότε που το ζευγάρι ταξίδεψε στο Παρίσι και μοιράστηκε την πρώτη του κοινή φωτογραφία στα social media.