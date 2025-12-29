Ντορέττα Παπαδημητρίου – Γιώργος Γεροντιδάκης: Η πρώτη κοινή τους φωτογραφία στα social media 

Την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πραγματοποίησαν ο Γιώργος Γεροντιδάκης και η Ντορέττα Παπαδημητρίου, επισημοποιώντας με τον πιο γλυκό τρόπο τη σχέση τους. Το ζευγάρι επέλεξε το ειδυλλιακό Παρίσι για να περάσει τις γιορτινές ημέρες, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμιότυπα από την απόδρασή του στη γαλλική πρωτεύουσα.

Συγκεκριμένα, η ηθοποιός ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό μια φωτογραφία από την επίσκεψή τους στη Eurodisney, όπου οι δυο τους φαίνονται να απολαμβάνουν τη μαγεία του πάρκου και να διασκεδάζουν με την ψυχή τους.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου συνόδευσε τη δημοσίευση με μια χιουμοριστική λεζάντα, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Εντάξει, είχε κάμποση και από αυτή την έκφραση».

Να θυμίσουμε ότι η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης είναι μαζί από το φθινόπωρο του 2024.

Οι πρώτες φήμες και δημοσιεύματα για τη σχέση τους κυκλοφόρησαν τον Νοέμβριο του 2024, ενώ τον Μάρτιο του 2025 αναφέρθηκε ότι το ζευγάρι συμπλήρωσε 5 μήνες μαζί, γεγονός που τοποθετεί την έναρξη του δεσμού τους τον Οκτώβριο του 2024.

Το ζευγάρι διατηρεί χαμηλούς τόνους, με τη σχέση τους να μετρά πλέον λίγο περισσότερο από έναν χρόνο.

Δείτε παρακάτω την πρώτη κοινή τους φωτογραφία: