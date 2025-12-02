Η εορταστική περίοδος ξεκίνησε επίσημα για την Ντορέττα Παπαδημητρίου, καθώς η ηθοποιός στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της, γεμίζοντας τον χώρο της με ζεστασιά και λάμψη.

Τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου, η Ντορέττα Παπαδημητρίου μοιράστηκε τη χριστουγεννιάτικη διάθεσή της με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram, δημοσιεύοντας ένα διασκεδαστικό βίντεο που έδειχνε την εξέλιξη του στολισμού, από το «πριν» στο «μετά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Αν ερχόταν ένα παιδί, με χαρά» – Η αναφορά στην προσωπική της ζωή

Στο βίντεο, η ηθοποιός αρχικά ποζάρει χορεύοντας δίπλα στο άδειο δέντρο. Στη συνέχεια, με ένα γρήγορο μοντάζ, εμφανίζεται φορώντας χριστουγεννιάτικη ενδυμασία, παρουσιάζοντας το ολοκληρωμένο και εντυπωσιακό αποτέλεσμα του στολισμού.

«Και του χρόνου με υγεία, αγάπη, τύχη, χαρά και όλα τα καλά», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: