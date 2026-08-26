Από τι πέθανε η Ντόλι Πάρτον – Η ανακοίνωση του εκπροσώπου της

Από καρκίνο πέθανε η Ντόλι Πάρτον, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της θρυλικής τραγουδίστριας, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του θανάτου της σε ηλικία 80 ετών.

Η «βασίλισσα» της κάντρι μουσικής έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 25 Αυγούστου 2026, έπειτα από μια σύντομη μάχη με την ασθένεια. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει γνωστοποιηθεί ο τύπος του καρκίνου από τον οποίο έπασχε.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση του εκπροσώπου της, Μαρσέλ Παριζό, η Ντόλι Πάρτον πέθανε στο Vanderbilt-Ingram Cancer Center, στο Νάσβιλ, περιστοιχισμένη από αγαπημένα της πρόσωπα.

«Αφού αντιμετώπισε με γενναιότητα μια σύντομη μάχη με τον καρκίνο, η Ντόλι έφυγε σήμερα από αυτήν την επίγεια ζωή στο Vanderbilt-Ingram Cancer Center, έχοντας δίπλα της τους αγαπημένους της», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Τα προβλήματα υγείας πριν από τον θάνατό της

Τους τελευταίους μήνες η Ντόλι Πάρτον είχε περιορίσει σημαντικά τις δημόσιες εμφανίσεις της, καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου, είχε ταλαιπωρηθεί από νεφρικά και αυτοάνοσα προβλήματα, ενώ είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο του Νάσβιλ την Παρασκευή 21 Αυγούστου, τέσσερις ημέρες πριν από τον θάνατό της.

Τα συγκεκριμένα προβλήματα είχαν γίνει γνωστά πριν από την επίσημη ανακοίνωση για τον καρκίνο. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν συνδέονταν με τη νόσο που τελικά οδήγησε στον θάνατό της.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η τραγουδίστρια είχε αναφέρει ότι αντιμετώπιζε ζαλάδες και αφυδάτωση, με τον γιατρό της να της απαγορεύει προσωρινά τα ταξίδια. Παρά την ανησυχία για την κατάστασή της, η ίδια διατηρούσε τον γνώριμο αισιόδοξο τόνο της και μιλούσε για τα σχέδια που ήθελε ακόμη να ολοκληρώσει.

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«Δεν φρόντισα τον εαυτό μου»

Η Ντόλι Πάρτον είχε παραδεχθεί ότι, κατά τη διάρκεια της μακράς ασθένειας του συζύγου της, Καρλ Ντιν, είχε παραμελήσει τη δική της υγεία.

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Μετά τον θάνατό του, τον Μάρτιο του 2025, πέρασε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο πένθους. Όπως είχε εξομολογηθεί, η συναισθηματική και σωματική εξάντληση την είχε καταβάλει, με αποτέλεσμα να αναβάλει υποχρεώσεις και να ακολουθήσει ιατρικές θεραπείες.

Η ίδια είχε ανακοινώσει τον Σεπτέμβριο του 2025 ότι ανέβαλλε τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της στο Λας Βέγκας λόγω «προκλήσεων υγείας». Την άνοιξη του 2026 είχε δηλώσει ότι το ανοσοποιητικό και το πεπτικό της σύστημα είχαν απορρυθμιστεί, προσθέτοντας όμως ότι ανταποκρινόταν στη θεραπεία και παρουσίαζε βελτίωση.

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Οι τελευταίες ημέρες και το μήνυμα της οικογένειας

Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε ο ανιψιός της, Μπράιαν Σίβερ, μέσω βίντεο που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό της τραγουδίστριας στο Instagram.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι η Ντόλι Πάρτον τού είχε ζητήσει πριν από χρόνια να είναι εκείνος που θα ενημέρωνε τον κόσμο όταν θα ερχόταν αυτή η στιγμή.

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«Η θλίψη ανήκει σε εμάς, όχι στην Ντόλι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πλέον βρίσκεται ξανά κοντά στον σύζυγό της, στους γονείς της και στους ανθρώπους που είχε χάσει.

Η οικογένειά της ανακοίνωσε ότι, κατόπιν επιθυμίας της, η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Αντί στεφάνων, ζήτησε να γίνουν δωρεές στο Imagination Library, το πρόγραμμα που ίδρυσε η Ντόλι Πάρτον και μέσα από το οποίο έχουν προσφερθεί εκατοντάδες εκατομμύρια βιβλία σε παιδιά.

Η παρακαταθήκη που αφήνει

Η Ντόλι Πάρτον αφιέρωσε περισσότερες από έξι δεκαετίες στη μουσική, γράφοντας τραγούδια που ξεπέρασαν τα σύνορα της κάντρι και έγιναν μέρος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τα «Jolene», «9 to 5», «Coat of Many Colors» και «I Will Always Love You» αποτελούν μόνο ένα μικρό μέρος της τεράστιας δημιουργικής διαδρομής της.

Πίσω από τη λαμπερή εικόνα, όμως, βρισκόταν και μια γυναίκα με έντονη κοινωνική δράση, η οποία χρηματοδότησε την εκπαίδευση, την ιατρική έρευνα και την υποστήριξη ανθρώπων που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.

Ο θάνατός της κλείνει ένα τεράστιο κεφάλαιο για την αμερικανική μουσική. Τα τραγούδια, η γενναιοδωρία και η ιδιαίτερη προσωπικότητά της, ωστόσο, αφήνουν μια παρακαταθήκη που ξεπερνά κατά πολύ τη σκηνή.