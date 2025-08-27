Ντέμης Νικολαΐδης: Η viral ανάρτηση αθλητικού δημοσιογράφου που δίχασε τα social media

Μια ανάρτηση του αθλητικού συντάκτη Θέμη Σινάνογλου έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και διχάζοντας το κοινό των social media. Με αφορμή τον θάνατο της συντρόφου του Ντέμη Νικολαΐδη, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, ο δημοσιογράφος θέλησε να εκφράσει την εκτίμησή του για τον τρόπο που ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής στάθηκε δίπλα της στη μάχη της με τον καρκίνο.

Ο συντάκτης της εφημερίδας «Φως των Σπορ» επιχείρησε να αποτυπώσει το ήθος του Ντέμη Νικολαΐδη, ωστόσο, κάποιες από τις επιλογές του δεν έτυχαν της καλύτερης υποδοχής.

Στο κείμενό του, αναφέρθηκε στην πρώην σύζυγο του Ντέμη, Δέσποινα Βανδή, και στον νέο της σύντροφο, Βασίλη Μπισμπίκη, γεγονός που πολλοί θεώρησαν αδόκιμο και άσχετο με το θέμα.

Η ανάμειξη των προσώπων αυτών στο κείμενο προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων σε Facebook και Twitter, με πολλούς χρήστες να ασκούν σκληρή κριτική στον Θέμη Σινάνογλου για την επιλογή των λέξεων του και τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησε να εκφραστεί.

Από την άλλη πλευρά, υπήρξαν και αρκετοί ακόλουθοι του δημοσιογράφου που υποστήριξαν την ανάρτηση, εκφράζοντας τη συμφωνία τους με το περιεχόμενό της.

Η ανάρτηση του Θέμη Σινάνογλου: