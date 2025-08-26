Ντέμης Νικολαΐδης: Ράκος στην κηδεία της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου – Το στεφάνι από την οικογένειά του

Σε κλίμα βαθιάς θλίψης, ο Ντέμης Νικολαΐδης αποχαιρέτησε σήμερα στο κοιμητήριο Χολαργού την σύντροφό του, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 41 ετών, μετά από γενναία και μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος κατά την άφιξή του στον Ιερό Ναό, ενώ η οικογένειά του έστειλε ένα στεφάνι, αποτίοντας φόρο τιμής στη μνήμη της.

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου βρισκόταν στο πλευρό του Ντέμη Νικολαΐδη για περίπου 2,5 χρόνια. Το ζευγάρι γνωρίστηκε στα τέλη του 2022 μέσω κοινών φίλων και η σχέση τους εξελίχθηκε γρήγορα.

Η πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση έγινε στη μεγάλη φιέστα της ΑΕΚ τον Μάιο του 2023, όταν η κιτρινόμαυρη ομάδα πανηγύριζε την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο ποδόσφαιρο. Ο άλλοτε πρόεδρος της ΑΕΚ τότε δεν έκρυβε τη χαρά του, έχοντας την Αλεξάνδρα στο πλευρό του.

Πέρα από τη σχέση της με τον Ντέμη Νικολαΐδη, η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου διατηρούσε στενή φιλία με την παρουσιάστρια Κατερίνα Καινούργιου, η οποία την αποχαιρέτησε με μία λιτή αλλά συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Τίποτε δεν μπορεί να αποδώσει την θλίψη και τον ανείπωτο πόνο που μας έχει κυριέψει όλους» είχε γράψει χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια, εκφράζοντας το σοκ και τη βαθιά θλίψη που προκάλεσε ο πρόωρος χαμός της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου.

Δείτε φωτογραφίες: NDPPHOTO / NDP PHOTO