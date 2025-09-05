Νίκος Πορτοκάλογλου: Η ανάρτησή του μέσα από το νοσοκομείο – «Ευχαριστώ από καρδιάς για την συμπαράσταση»

Μια απρόοπτη εξέλιξη στην υγεία του Νίκου Πορτοκάλογλου είχε ως αποτέλεσμα την αναβολή της προγραμματισμένης του συναυλίας στον Βόλο, που θα γινόταν μαζί με τον Γιάννη Κότσιρα. Ο αγαπημένος τραγουδιστής εισήχθη στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε μια επέμβαση ρουτίνας, γεγονός που τον ανάγκασε να ακυρώσει τις εμφανίσεις του.

Η παραγωγή είχε ήδη ανακοινώσει επίσημα την αναβολή των συναυλιών για λόγους υγείας, και τώρα ο ίδιος ο καλλιτέχνης θέλησε να μιλήσει για όσα συνέβησαν. Μετά την επιτυχημένη επέμβαση, ο Νίκος Πορτοκάλογλου μοιράστηκε μια ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο, στέλνοντας ένα μήνυμα ευχαριστίας και αγάπης στον κόσμο για τη στήριξή του.

Στην ανάρτησή του, ο Νίκος Πορτοκάλογλου εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους θαυμαστές του, οι οποίοι έδειξαν έμπρακτα την αγάπη τους τις δύσκολες αυτές μέρες.

Τι έγραψε ο Νίκος Πορτοκάλογλου στο Instagram:

«Κλείνω κι έρχομαι! Ευχαριστώ από καρδιάς για τα τόσα μηνύματα συμπαράστασης και αγάπης.

Καταλαβαίνω ότι κάποιοι από σας ανησυχείτε πως συμβαίνει κάτι σοβαρό και θέλω να σας καθησυχάσω. Πρόκειται για μια απλή επέμβαση αφαίρεσης της χοληδόχου κύστης που με ταλαιπωρούσε με πόνους για μέρες και έπρεπε να βγει άμεσα.

Δυο μέρες μετά την επέμβαση αισθάνομαι ήδη πολύ καλύτερα και οι γιατροί με διαβεβαιώνουν πως μετά από 10 ημέρες ανάρρωσης θα είμαι έτοιμος για νέες περιπέτειες. Σας στέλνω την αγάπη μου και περιμένω να τα πούμε από κοντά στο Βεάκειο μαζί με τον Γιάννη Κότσιρα στις 14/9 και 15/9. Κλείνω κι έρχομαι, έρχομαι, φτάνω», έγραψε ο καλλιτέχνης.