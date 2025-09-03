Στο νοσοκομείο ο Νίκος Πορτοκάλογλου – Υποβλήθηκε σε επέμβαση 

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου μεταφέρθηκε χθες, Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, στο νοσοκομείο λόγω ξαφνικής αδιαθεσίας και σήμερα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση ρουτίνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του καλλιτέχνη, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, ενώ ο ίδιος νιώθει καλά και αναρρώνει.

Λόγω της νοσηλείας του, έχουν ακυρωθεί οι επερχόμενες συναυλίες του με τον Γιάννη Κότσιρα, μεταξύ των οποίων και η μεγάλη δωρεάν συναυλία που είχε προγραμματιστεί για σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

Στην ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στα social media του καλλιτέχνη αναφέρεται:

«Ο αγαπημένος μας Νίκος Πορτοκάλογλου εισήχθη χθες σε νοσοκομείο, ύστερα από έντονη αδιαθεσία. Κατόπιν σειράς εξετάσεων, υποβλήθηκε σήμερα σε επέμβαση ρουτίνας. Του ευχόμαστε περαστικά και ταχεία ανάρρωση! Ανανεώνουμε το καλοκαιρινό μας ραντεβού στο Βεάκειο, στις 14 & 15 Σεπτεμβρίου.

Οι συναυλίες που αναβλήθηκαν τελούν υπό επανεξέταση. Η δυνατότητα επαναπρογραμματισμού τους εξετάζεται και θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση μόλις οριστικοποιηθούν οι σχετικές αποφάσεις.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.»

Η οικογένεια και οι συνεργάτες του καλλιτέχνη ζητούν κατανόηση από το κοινό και υπόσχονται ενημέρωση για την πορεία της υγείας του.