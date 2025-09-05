Νίκος Πορτοκάλογλου – Γιάννης Κότσιρας: Ανακοινώθηκε νέα ημερομηνία για τη συναυλία στον Βόλο μετά την ακύρωση λόγω προβλήματος υγείας

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου και ο Γιάννης Κότσιρας ανακοίνωσαν τη νέα ημερομηνία για τη συναυλία τους στον Βόλο, η οποία είχε ακυρωθεί λόγω προβλήματος υγείας του Πορτοκάλογλου.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της διοργανώτριας εταιρείας, οι δύο καλλιτέχνες θα εμφανιστούν στην πόλη την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου.

«Αγαπητοί φίλοι,

Σας ενημερώνουμε ότι η συναυλία του Νίκου Πορτοκάλογλου και του Γιάννη Κότσιρα, που είχε αναβληθεί και ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης Βόλου, θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημερομηνία: Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, στον ίδιο χώρο.

Τα εισιτήρια που έχετε ήδη προμηθευτεί ισχύουν κανονικά για τη νέα ημερομηνία, χωρίς καμία επιπλέον ενέργεια από την πλευρά σας.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και ανυπομονούμε να σας δούμε στη μεγάλη συναυλία», ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση που μοιράστηκε στα social media και ο Νίκος Πορτοκάλογλου και ο Γιάννης Κότσιρας.

Στην ανακοίνωση περιλαμβάνονται επίσης οι οδηγίες για την επιστροφή των χρημάτων σε όσους επιθυμούν.

