Ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες δείχνει τον Νίκο Οικονομόπουλο σε μια ιδιαίτερα απρόσμενη στιγμή πάνω στην πίστα. Ο δημοφιλής τραγουδιστής πλησίασε μια μέλλουσα νύφη που γιόρταζε το bachelorette της στο κέντρο όπου εμφανιζόταν στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Καθώς ερμήνευε τις επιτυχίες του, ο καλλιτέχνης έσκυψε προς το μέρος της κοπέλας και τη φίλησε σταυρωτά, προκαλώντας τον ενθουσιασμό των παρευρισκόμενων.

Η κίνηση αυτή καταγράφηκε από θαμώνα και ανέβηκε στην πλατφόρμα του TikTok, συγκεντρώνοντας γρήγορα χιλιάδες προβολές και σχόλια.

Το συγκεκριμένο περιστατικό κέντρισε το ενδιαφέρον του κοινού, καθώς ο Νίκος Οικονομόπουλος σπάνια εκδηλώνεται με τόσο άμεσο τρόπο κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών του.

«Άμα είναι να παντρευτώ για να με φιλήσει, να παντρευτώ ρε φίλε» έγραψε ο χρήστος που ανέβασε το εν λόγω βίντεο στο TikTok.

Θυμίζουμε ότι ο Νίκος Οικονομόπουλος ολοκλήρωσε τις εμφανίσεις του στο Fantasia με δύο εκρηκτικές βραδιές την Παρασκευή 20 και το Σάββατο 21 Μαρτίου.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής παρουσίασε πρόσφατα και το νέο single του με τίτλο «Όπου κι αν πας», το οποίο κυκλοφόρησε στις αρχές του 2026 και γνώρισε άμεση επιτυχία.

