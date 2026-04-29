Πρίγκιπας Ουίλιαμ – Κέιτ Μίντλετον: Η φωτογραφία με τα παιδιά τους για τα 15 χρόνια γάμου τους (pic)

Δεκαπέντε χρόνια κοινής πορείας συμπληρώνουν σήμερα, 29 Απριλίου 2026, ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον, γιορτάζοντας την επέτειο του γάμου τους με την οικογένειά τους. Το ζευγάρι επέλεξε να μοιραστεί με το κοινό μια τρυφερή, ανεπίσημη φωτογραφία, όπου ποζάρουν ξαπλωμένοι στο γρασίδι μαζί με τα τρία τους παιδιά, τον Τζορτζ, τη Σάρλοτ και τον Λούις.

Αναλυτικότερα, η εικόνα αυτή έρχεται σε μια χρονική στιγμή που η ενότητα του ζευγαριού έχει δοκιμαστεί όσο ποτέ άλλοτε. Από εκείνη τη μεγαλοπρεπή τελετή στο Αββαείο του Ουέστμινστερ το 2011, που καθήλωσε εκατομμύρια τηλεθεατές, η ζωή τους έχει αλλάξει ριζικά.

Διαβάστε επίσης: Κέιτ Μίντλετον – Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η φωτογραφία & οι ευχές στον μικρό Λούις για τα 8α γενέθλιά του

Τα τελευταία χρόνια, ο Ουίλιαμ και η Κέιτ κλήθηκαν να διαχειριστούν σοβαρές προσωπικές και θεσμικές προκλήσεις, με κυριότερες την περιπέτεια της υγείας της Πριγκίπισσας αλλά και του Βασιλιά Καρόλου, μετά τις διαγνώσεις τους με καρκίνο.

Παράλληλα, οι αναταράξεις εντός της βασιλικής οικογένειας, η αποχώρηση του Χάρι και της Μέγκαν για την Αμερική, αλλά και οι δικαστικές υποθέσεις του Πρίγκιπα Άντριου, δημιούργησαν ένα κλίμα έντασης στο Παλάτι.

Ωστόσο, η Κέιτ και ο Ουίλιαμ κατάφεραν να παραμείνουν ο «βράχος» του θεσμού, κερδίζοντας τον σεβασμό και τη συμπάθεια της διεθνούς κοινής γνώμης με τη στάση τους.

Μετά από μιάμιση δεκαετία, το πριγκιπικό ζευγάρι δείχνει πιο δεμένο από ποτέ, αποδεικνύοντας ότι η αγάπη τους παραμένει η σταθερή τους δύναμη απέναντι σε κάθε δυσκολία.

Στην ανάρτηση που έκαναν στην επίσημη σελίδα τους στο Instagram, η φωτογραφία συνοδεύεται από τη λιτή αλλά συμβολική λεζάντα: «Celebrating 15 years of marriage».

Η φωτογραφία που μοιράστηκαν στο Instagram: