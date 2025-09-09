Νίκος Κοκλώνης: Πήρε συνέντευξη από τον αδερφό του Πάμπλο Εσκομπάρ – Πότε θα παίξει στην τηλεόραση
Η αποκάλυψη του παρουσιαστή στο Instagram
Ο Νίκος Κοκλώνης αποκάλυψε την ύπαρξη μιας συνέντευξης-σταθμού που πραγματοποίησε για την εκπομπή του, Celebrity Travel, αλλά δεν προβλήθηκε ποτέ. Ο παρουσιαστής συναντήθηκε με τον Ρομπέρτο Εσκομπάρ, αδερφό του διαβόητου βαρόνου των ναρκωτικών, Πάμπλο Εσκομπάρ, σε ένα επεισόδιο που έμεινε στο «συρτάρι».
Μέσα από μια ανάρτησή του στο Instagram, ο Νίκος Κοκλώνης εξομολογήθηκε πόσο του έχει λείψει η εκπομπή του και αποκάλυψε πως ένα από τα επεισόδια που δεν προβλήθηκαν αποτελεί «παγκόσμια αποκλειστικότητα» για ελληνική εκπομπή.
Διαβάστε επίσης: Νίκος Κοκλώνης: Απόδραση στη Δήλο για τον παρουσιαστή – «Λίγη μαγεία και πολύ… καλοκαίρι»
Όπως τόνισε, εξασφάλισε συνέντευξη από τον αδερφό του Πάμπλο Εσκομπάρ, ο οποίος, σύμφωνα με τον παρουσιαστή, «μίλησε ανοιχτά για όλα και για όλους». Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από το εμβληματικό τραγούδι «Tuyo» από τη σειρά Narcos.
Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστό αν και πότε θα προβληθεί τελικά η συνέντευξη αυτή.
Η αποκάλυψη έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η συνέντευξη με τον Ρομπέρτο Εσκομπάρ αποτελεί ένα σπάνιο ντοκουμέντο που αναμένεται να ρίξει φως σε άγνωστες πτυχές της ζωής του διαβόητου αδερφού του.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις