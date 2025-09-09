Νίκος Κοκλώνης: Πήρε συνέντευξη από τον αδερφό του Πάμπλο Εσκομπάρ – Πότε θα παίξει στην τηλεόραση

Ο Νίκος Κοκλώνης αποκάλυψε την ύπαρξη μιας συνέντευξης-σταθμού που πραγματοποίησε για την εκπομπή του, Celebrity Travel, αλλά δεν προβλήθηκε ποτέ. Ο παρουσιαστής συναντήθηκε με τον Ρομπέρτο Εσκομπάρ, αδερφό του διαβόητου βαρόνου των ναρκωτικών, Πάμπλο Εσκομπάρ, σε ένα επεισόδιο που έμεινε στο «συρτάρι».

Μέσα από μια ανάρτησή του στο Instagram, ο Νίκος Κοκλώνης εξομολογήθηκε πόσο του έχει λείψει η εκπομπή του και αποκάλυψε πως ένα από τα επεισόδια που δεν προβλήθηκαν αποτελεί «παγκόσμια αποκλειστικότητα» για ελληνική εκπομπή.

Όπως τόνισε, εξασφάλισε συνέντευξη από τον αδερφό του Πάμπλο Εσκομπάρ, ο οποίος, σύμφωνα με τον παρουσιαστή, «μίλησε ανοιχτά για όλα και για όλους». Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από το εμβληματικό τραγούδι «Tuyo» από τη σειρά Narcos.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστό αν και πότε θα προβληθεί τελικά η συνέντευξη αυτή.

Η αποκάλυψη έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η συνέντευξη με τον Ρομπέρτο Εσκομπάρ αποτελεί ένα σπάνιο ντοκουμέντο που αναμένεται να ρίξει φως σε άγνωστες πτυχές της ζωής του διαβόητου αδερφού του.