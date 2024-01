O Νίκος Γκάνος εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην τηλεόραση στο Super Idol to 2004. Ο τραγουδιστής είχε συμμετέχει στην ελληνική εκδοχή του talent show κερδίζοντας την 3η θέση.

Στο ίδιο talent show ήταν και η Τάμτα που κατάφερε να φτάσει στον τελικό.

Ο Νίκος Γκάνος έχει αλλάξει αρκετά από τότε αφού ήταν μόνο 19 χρονών, ενώ συνεχίζει ακόμα και σήμερα να ασχολείται με το τραγούδι.

Δείτε τον 20 χρόνια πριν

Λίγα λόγια για τον Νίκο Γκάνο

Ο Νίκος Γκάνος γεννήθηκε στις 22 Ιουλίου 1983 στην Αθήνα αν και η καταγωγή του, είναι από την Καλαμάτα και είναι 40 χρονών.

Τα παιδικά του χρόνια ήταν δύσκολα, καθώς σε ηλικία μόλις 14 ετών έχασε την αδερφή του από τροχαίο ενώ στα επόμενα 2 χρόνια έχασε τον αδερφό του αλλά και τον πατέρα του.

Ξεκίνησε την καριέρα του στο χώρο του θεάματος όταν ήταν ακόμη στην εφηβεία, μέσω διαφημιστικών σποτ ενώ το 2004, σε ηλικία 21 ετών, συμμετείχε στην ελληνική εκδοχή του talent show Super Idol κερδίζοντας την 3η θέση.

Πριν ξεκινήσει τη δισκογραφική του πορεία, είχε ήδη συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως η Μαρινέλλα, ο Γιάννης Πάριος, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Καίτη Γαρμπή.

Το πρώτο ψηφιακό σινγκλ που κυκλοφόρησε από την Heaven είχε τον τίτλο ”Έφυγα”. Τον Απρίλιο του 2010 κυκλοφόρησε το CD single ”Μπροστά”, με 5 τραγούδια που έγιναν επιτυχίες.

Τις δύο επόμενες χρονιές ακολούθησαν οι αγγλόφωνες επιτυχίες του, ”Break me” και ”This love is Killing Me” και το ”Say me name”.

Το 2013 κυκλοφορεί το νέο του dance hit με τίτλο ”I’m in Love”. Επιπλέον συμμετείχε στο show Your Face Sounds Familiar.

Φέτος αποφάσισε να κάνει μία παύση από τα καλλιτεχνικά δρώμενα και να συμμετέχει στο Survivor, όπου έχει μπει πολύ δυναμικά.

