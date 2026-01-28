Νικόλαος Ντε Γκρες – Χρυσή Βαρδινογιάννη: «Θα ήταν δώρο να δουν την οικογένειά τους να μεγαλώνει» αποκάλυψε φίλος τους

Ο Νικόλαος Ντε Γκρες και η Χρυσή Βαρδινογιάννη περνούν ένα από τα πιο όμορφα χρονικά διαστήματα της ζωής τους έχοντας δίπλα τους την οικογένειά τους. Το ζευγάρι σε λίγες ημέρες πρόκειται να γιορτάσει την πρώτη του επέτειο γάμου κι έκτοτε γενικότερα κρατούν την ζωή και την καθημερινότητά τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Άνθρωποι από το περιβάλλον τους βρίσκονται συνεχώς στο πλευρό τους και τους εύχονται κάθε καλό, με το ζευγάρι να είναι πιο έτοιμο από ποτέ να κάνει το επόμενο βήμα. Σύμφωνα με πηγή από το στενό περιβάλλον του ζευγαριού που μίλησε στο ΟΚ!, τόσο ο Νικόλαος Ντε Γκρες όσο και η Χρυσή Βαρδινογιάννη αγαπούν ιδιαίτερα τα παιδιά και θα αποτελούσε ένα πολύ ευχάριστο γεγονός και για τους δύο αν θα μεγάλωνε η οικογένειά τους.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: “Τόσο ο Νικόλαος Ντε Γκρες όσο και η Χρυσή αγαπάνε πολύ τα παιδιά κι αν ο Θεός τους ευλογήσει θα ήταν μεγάλο δώρο και για τους δυο να δουν την οικογένειά τους να μεγαλώνει” .