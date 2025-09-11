Άννα Μαρία: Σπάνια βραδινή έξοδος στο Ηρώδειο με τους γιους της, Παύλο και Νικόλαο Ντε Γκρες (pics)

Μία σπάνια βραδινή έξοδο πραγματοποίησε η Άννα Μαρία το βράδυ της Τετάρτης, 10 Σεπτεμβρίου. Η σύζυγος του εκλιπόντος τέως βασιλιά Κωνσταντίνου βρέθηκε στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, συνοδευόμενη από τους δύο γιους της, τον Παύλο και τον Νικόλαο Ντε Γκρες.

Η Άννα Μαρία επέλεξε για την περίσταση μια κομψή εμφάνιση στην αγαπημένη της χρωματική παλέτα, συνδυάζοντας ένα πουκάμισο με ενδιαφέρον μοτίβο και μια λευκή φούστα. Οι γιοι της, από την πλευρά τους, εμφανίστηκαν με κοστούμι σε κλασική γραμμή.

Η οικογένεια παρακολούθησε την παράσταση χορού «Athletes of Gods», ένα μοναδικό σόου βασισμένο στα μεγαλύτερα αριστουργήματα του χορού, με τη συμμετοχή του σταρ του χορού Daniil Simkin και έντεκα κορυφαίων χορευτών από όλο τον κόσμο.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση είχε και φιλανθρωπικό σκοπό. Όλα τα καθαρά έσοδα της βραδιάς θα διατεθούν για την ενίσχυση του Σωματείου AURORA – Μαζί Ενάντια στα Αιματολογικά Νοσήματα, το οποίο υποστηρίζει τον αγώνα κατά της λευχαιμίας, παρέχοντας εξοπλισμό σε νοσοκομεία, καθώς και στέγη και ψυχολογική υποστήριξη σε ασθενείς.

Η Άννα Μαρία και οι γιοι της με την παρουσία τους έδειξαν για άλλη μια φορά την ευαισθησία τους σε θέματα υγείας και φιλανθρωπίας.