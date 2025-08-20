Η Zoe Saldana κάνει διακοπές στην Ελλάδα με την οικογένειά της – Οι αποδράσεις σε Μύκονο και Σπέτσες

Η Zoe Saldana είναι μία από τους αμέτρητους stars παγκοσμίου φήμης που επέλεξε την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές της διακοπές. Μαζί με την αδελφή της, τον σύζυγο και τα παιδιά τους επισκέφθηκαν την Μύκονο, ενώ πριν έκαναν και ένα πέρασμα από τις μαγευτικές Σπέτσες.

Δείτε τις εικόνες που εξασφάλισε το Mykonos live Tv:

Υπενθυμίζεται ότι η Zeo Saldana κατάφερε να τιμηθεί με το βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου για την συμμετοχή της στην ταινία “Emilia Perez”, ενώ λίγο πριν πρόσθεσε στα βραβεία της και μία Χρυσή Σφαίρα την οποία κέρδισε στα Όσκαρ 2025. Γενικότερα καταφέρνει μέσα από κάθε ρόλο που υποδύεται να αποσπά τις καλύτερες κριτικές, ενώ υποδύεται τόσο κωμικούς όσο και δραματικούς ρόλους.