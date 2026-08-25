Μύκονος: Άραβας τουρίστας πνίγηκε στην Ψαρρού

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην Ψαρρού της Μυκόνου, όταν λουόμενοι εντόπισαν έναν άνδρα να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις του στη θάλασσα και άρχισαν να καλούν σε βοήθεια.

Σύμφωνα με το Mykonos TV Live, ο ναυαγοσώστης της παραλίας κινητοποιήθηκε άμεσα και προσέγγισε το σημείο με μικρό φουσκωτό σκάφος. Με τη συνδρομή λουόμενων, ο άνδρας ανασύρθηκε από το νερό, μεταφέρθηκε στο σκάφος και στη συνέχεια στην ακτή.

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Εκεί, παρουσία αρκετού κόσμου που είχε συγκεντρωθεί, ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.

Πρόκειται για τουρίστα αραβικής καταγωγής, ενώ στη σορό του αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε πνιγμό.

Για το περιστατικό προανάκριση διενεργεί το Λιμεναρχείο Μυκόνου.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, 24 Αυγούστου από την παραλία Ψαρρού στη Μύκονο, ένας 36χρονος λουόμενος, υπήκοος Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγειάς Μυκόνου, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η ανακοίνωση του Λιμενικού για το περιστατικό έχει ως εξής: Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Μυκόνου, ότι ένας 36χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων) ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από τη θαλάσσια περιοχή «ΨΑΡΡΟΥ» Μυκόνου.

Στον 36χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη και δύο ιδιώτες ιατρούς με καρδιοπνευμονική ανάνηψη σε συνδυασμό με τη χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή. Στη συνέχεια, ο 36χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του Ε.Κ.Α.Β. στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Λιμεναρχείο Μυκόνου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.