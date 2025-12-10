Netflix: Νίκι Γκλέιζερ, Μπρέντα Σονγκ και Φόρτσουν Φάιμστερ στο «The Fifth Wheel» με την Κιμ Καρντάσιαν

Η Νίκι Γκλέιζερ, η Μπρέντα Σονγκ και η Φόρτσουν Φάιμστερ θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με την Κιμ Καρντάσιαν για τη νέα κωμωδία του Netflix «The Fifth Wheel». Η Εύα Λονγκόρια θα αναλάβει το σκηνοθετικό τιμόνι σε σενάριο των Πόλα Πελ και Τζανίν Μπρίτο.

Η πλοκή του «The Fifth Wheel» θα εστιάσει «σε μια ομάδα στενών φίλων από τα σχολικά χρόνια που επιχειρούν να επανασυνδεθούν κατά τη διάρκεια ενός σαββατοκύριακου στο Λας Βέγκας.

Η απρόσμενη εισβολή μιας άγνωστης (Καρντάσιαν) θα αναγκάσει την παρέα να έρθει αντιμέτωπη με τις ακατάστατες ζωές τους, τις λανθασμένες επιλογές και τις φιλίες που βρίσκονται στα πρόθυρα της διάλυσης».

Στην παραγωγή θα συμμετέχουν η Καρντάσιαν και η σεναριογράφος Πόλα Πελ μαζί με το βαρύ πυροβολικό του Χόλιγουντ τον Γουίλ Φέρελ και τους Τζέσικα Έλμπαουμ και Άλεξ Μπράουν για λογαριασμό της Gloria Sanchez.

Επίσης στην ομάδα θα βρίσκεται και η Hyphenate Media Group της Λονγκόρια, σε συνεργασία με τον Κρις Αμπρέγκο.

Η Μέρι Μπάντι και ο Ντέιβιντ Χίμαν θα αναλάβουν χρέη εκτελεστικών παραγωγών, σύμφωνα με το Deadline.

Σημειώνεται ότι η Γκλέιζερ είναι μια από τις πιο περιζήτητες κωμικούς μετά την εντυπωσιακή της εμφάνιση στο «The Roast Of Tom Brady», που προβλήθηκε στο Netflix τον περασμένο χρόνο. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζει μια νέα κωμωδία για την Universal, στην οποία θα πρωταγωνιστήσει, με παραγωγό τον Τζαντ Απατάου (Judd Apatow).

Η Σονγκ εμφανίστηκε πρόσφατα δίπλα στην Κέιτ Χάντσον στην αθλητική κωμωδία «Running Point» καθώς και στην ταινία «The Last Showgirl» με την Πάμελα Άντερσον.

Η Φάιμστερ δάνεισε τη φωνή της σε έναν από τους χαρακτήρες στο πρόσφατο «Zootopia 2», ενώ συμμετείχε στην κωμική σειρά δράσης του Netflix «Fubar» με τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ.

Πηγή: AΠΕ – ΜΠΕ