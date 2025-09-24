Ναταλία Λιονάκη: Συγκλονίζει η μητέρα της – «Δε δέχομαι να τη λέτε Φεβρωνία, δεν έχω καμία επαφή μαζί της»

Η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη, Τζένη, “έσπασε” τη σιωπή της μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό» και αποκάλυψε το δράμα που βιώνει από την ημέρα που η κόρη της αποφάσισε να εγκαταλείψει την κοσμική ζωή και να γίνει μοναχή. Η ηθοποιός, που αποτραβήχτηκε από τα φώτα της δημοσιότητας το 2009, ζει πλέον σε μοναστήρι στην Κένυα.

Η Τζένη Λιονάκη εξομολογήθηκε πως δεν έχει καμία επαφή με την κόρη της, ενώ αποκάλυψε ότι η είδηση πως η Ναταλία έγινε μοναχή την έμαθε τηλεφωνικά. Η μητέρα της ηθοποιού περιέγραψε τον μεγάλο πόνο της απώλειας και την αγωνία της για την κόρη της, η οποία επέλεξε να ακολουθήσει έναν δρόμο μακριά από την οικογένειά της.

«Δεν μου είπε ποτέ ότι θα γίνει καλόγρια. Φόραγε μαύρα και τη ρωτούσα γιατί φορούσε μαύρα και μου έλεγε ότι της αρέσουν. Τη ρωτούσα αν θα γίνει καλόγρια και μου έλεγε “όχι”. Μου το ανακοίνωσε τηλεφωνικώς, παραμονή Χριστουγέννων. Της είπα το “σκέφτηκες καλά” και μου λέει “ναι”. Της είπα “να είσαι καλά, είσαι σε ηλικία που επιλέγεις. Εύχομαι να μην το μετανιώσεις”», είπε αρχικά η Τζένη Λιονάκη.

Σε άλλο σημείο ανέφερε: «Δεν έχω αλλάξει ούτε το τηλέφωνό μου, ούτε το σπίτι μου. Αν ήθελε να έρθει σε επαφή μαζί μου, θα ερχόταν. Εγώ δεν μπορώ να έρθω σε επαφή μαζί της. Αν αυτή είναι η επιθυμία της, να μη με βλέπει, έχει κάθε δικαίωμα. Εμείς οι γονείς είμαστε υποχρεωμένοι να οπλίσουμε το παιδί μας κι εγώ έκανα τα πάντα να οπλίσω το παιδί μου να βγει στη ζωή».

«Δεν γύρισε στην Ελλάδα, τη διώξανε. Γιατί έγινε επερώτηση μέσα στη Βουλή, αν έχει δικαίωμα ένας Αρχιμανδρίτης να είναι μέσα σε μοναστήρι γυναικών. Και την έδιωξαν. Αλλά εγώ δε δέχομαι να τη λέτε Φεβρωνία, βαπτίστηκε και είναι Ναταλία. Τώρα πώς η εκκλησία που τη βάπτισε, καταργεί το μυστήριο… Για εμένα αυτά τα πράγματα είναι ακαταλαβίστικα», εξομολογήθηκε η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη.