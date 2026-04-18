Ναταλία Γερμανού για Γιώργο Μυλωνάκη: «Ταχεία ανάρρωση, δίνει μια πολύ δύσκολη μάχη»

Τις δικές της ευχές για την περιπέτεια της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη έστειλε η Ναταλία Γερμανού.

Συγκεκριμένα, μέσα από την εκπομπή της «Καλύτερα Δε Γίνεται» του Alpha η Ναταλία Γερανού, στάθηκε στον Γιώργο Μυλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού».

Να στείλουμε κι εμείς τις ευχές μας για ταχεία ανάρρωση στον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη που δίνει μια πολύ δύσκολη μάχη. Να στείλουμε την αγάπη μας και στην Τίνα Μεσσαροπούλου που είναι στο πλευρό του συνέχεια. Έξω από τη ΜΕΘ τη βγάζει, και είναι λογικό, το καταλαβαίνω» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Έμαθα από ανθρώπους που είναι πολύ κοντά, ότι όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα. Συγκρατημένη αισιοδοξία υπάρχει και θα σας πω γιατί. Ο Ευαγγελισμός είναι μια ανάσα από το Μαξίμου, που σημαίνει ότι όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα προς όφελος της αποκατάστασης της υγείας του. Είναι σοβαρό αυτό που του συνέβη».

Παράλληλα, η Ναταλία Γερμανού ανέφερε ότι «αλλά είναι ένα περιστατικό στο οποίο παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το πόσο γρήγορα θα το αντιμετωπίσεις…Νομίζω ότι από μέρα σε μέρα, πολύ σιγά θα δοκιμάσουν να τον ξυπνήσουν, και από εκεί και πέρα να δουν πώς θα ανταποκριθεί ο ανταγωνισμός του… Κουράγιο, δύναμη και τις πιο θερμές μας ευχές για γρήγορα περαστικά».