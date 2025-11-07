Ναταλί Κάκκαβα: Βρέθηκε στα επείγοντα των Καλυβίων – «Οι γιατροί έπεσαν πάνω μου, τους ευχαριστώ από καρδιάς»

Μία ακόμη δύσκολη περιπέτεια με την υγεία της πέρασε η Ναταλί Κάκκαβα, η οποία αποκάλυψε ότι το πρωί της Παρασκευής (07/11) βρέθηκε στα επείγοντα του Κέντρου Υγείας Καλυβίων.

Να ευχαριστήσει δημόσια το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ήθελε η παρουσιάστρια, Ναταλί Κάκκαβα, για την άμεση και βαθιά φροντίδα που έλαβε και είναι πλέον υγιής.

Η ανάρτηση της Ναταλί Κάκκαβα

«Μια ξαφνική περιπέτεια υγείας σήμερα το πρωί, με οδήγησε στα επείγοντα του Κέντρου Υγείας στα Καλύβια.. Γιατί τα καλά πρέπει να λέγονται και να αναδεικνύονται.. Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους τους γιατρούς αλλά και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό για την άμεση, μα πάνω απ’ όλα ανθρώπινη αντιμετώπιση της κατάστασής μου.

Ένας υπέροχος χώρος, που αν και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η ανακαίνιση του, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από μια ιδιωτική κλινική.. Αλλά το κυριότερο… Όλοι οι γιατροί έπεσαν στην κυριολεξία επάνω μου, όπως κάνουν άλλωστε χρόνια τώρα σε όλους τους ασθενείς τους, με απόλυτο επαγγελματισμό.

Στην αίθουσα αναμονής είχα την ευκαιρία να συνομίλησω με πολύ κόσμο, πού όλοι μόνο καλά λόγια είχαν να πουν για τους γιατρούς και το προσωπικό, που στελεχώνουν το κέντρο Υγείας.. Κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, ειδικά σε μια περιοχή, όπως ο Δήμος Σαρωνικού, που δεν έχουμε κοντινή πρόσβαση σε μεγάλα νοσοκομεία. Σώζουν πραγματικά ζωές.

Κύριε Αριστοφάνη Γκίκα, Κύριε Γιώργο Βήχα, Κύριε Στέφανε Πάμπακα, Κυρία Κρανιά Εύη, Κυρία Σοφία Αγγελή, Κυρία Βιβή Νιγιάννη, (γιατροί και νοσηλευτές της σημερινής βάρδιας) σας ευχαριστώ από καρδιάς.