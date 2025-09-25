Μπρούκλιν Μπέκαμ: Μίλησε πρώτη φορά για τη ρήξη με την οικογένειά του – Στηρίζει την σύζυγό του

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ “έσπασε” για πρώτη φορά τη σιωπή του και τοποθετήθηκε στις φήμες που τον θέλουν να έχει ρήξη με την οικογένειά του. Ο 26χρονος γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ μίλησε στην Daily Mail, υπερασπιζόμενος παράλληλα τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ, την οποία χαρακτήρισε ως την πιο «υποστηρικτική».

«Πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα λένε αρνητικά πράγματα, αλλά έχω μια πολύ υποστηρικτική γυναίκα», δήλωσε ο Μπρούκλιν. «Εγώ κι εκείνη κάνουμε απλώς το δικό μας, κρατάμε χαμηλούς τόνους και δουλεύουμε. Και είμαστε ευτυχισμένοι».

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ, ο οποίος συμμετείχε στο Ryder Cup, τη διοργάνωση γκολφ, επιβεβαίωσε ότι σύντομα θα επιστρέψει στο Λος Άντζελες για να είναι μαζί με τη Νίκολα. «Άφησα τη γυναίκα μου μόνη με τα τέσσερα σκυλιά μας, οπότε πρέπει να γυρίσω για να βοηθήσω και να επιστρέψω στη δουλειά», είπε.

Οι φήμες για ρήξη στην οικογένεια ξεκίνησαν τον Απρίλιο, όταν δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο Μπρούκλιν είχε σταματήσει να μιλάει με τον αδελφό του, Ρομέο, λόγω της σχέσης του τελευταίου με την Κιμ Τέρνμπουλ, με την οποία ο Μπρούκλιν είχε στο παρελθόν συνδεθεί ρομαντικά.

Παράλληλα, τον Ιούνιο, το Page Six αποκάλυψε ότι ο πρωτότοκος της οικογένειας είχε απομακρυνθεί από τους δικούς του, καθώς είχε έρθει ακόμη πιο κοντά με τα πεθερικά του.