Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Βίντεο τη δείχνει να οδηγεί εκτός ελέγχου μετά τις αποκαλύψεις του Κέβιν Φέντερλαϊν

Νέες σοβαρές ανησυχίες για την ψυχολογική και διανοητική κατάσταση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς έρχονται στο φως, με αφορμή ένα βίντεο που την καταγράφει να οδηγεί επικίνδυνα μετά από πρόσφατη βραδινή της έξοδο.

Το περιστατικό έρχεται να επιβεβαιώσει τις περιγραφές φίλων της, οι οποίοι κάνουν λόγο για την τραγουδίστρια σε «κατάσταση κρίσης» μετά τις πρόσφατες δημόσιες αποκαλύψεις του πρώην συζύγου της, Κέβιν Φέντερλαϊν.

Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε από την Daily Mail, δείχνει την 43χρονη pop star να αποχωρεί από εστιατόριο την Πέμπτη (23/10) και, παρά τις προσπάθειες κάποιων να την αποτρέψουν, να μπαίνει πίσω από το τιμόνι της μαύρης BMW της.

Όπως περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς «σχεδόν χτύπησε τη φίλη της καθώς έβγαινε» από το πάρκινγκ.

Η ανησυχητική οδήγηση συνεχίστηκε και στον δρόμο, καθώς στο υλικό, η τραγουδίστρια φαίνεται να αδυνατεί να διατηρήσει σταθερή πορεία στη λωρίδα της, μπαίνοντας επανειλημμένα στο αντίθετο ρεύμα.

Η παράξενη συμπεριφορά της φέρεται να συνεχίστηκε και κατά την άφιξή της στο σπίτι της, με πηγή να δηλώνει στην Daily Mail ότι η τραγουδίστρια χρειάστηκε περίπου 20 λεπτά για να καταφέρει να περάσει την πύλη της οικίας της.

«Πληκτρολογούσε τον κωδικό και οδηγούσε μέχρι την πύλη, αλλά η πύλη δεν άνοιγε. Το έκανε αυτό τρεις ή τέσσερις φορές», αναφέρει η πηγή, προσθέτοντας πως η φίλη της έφυγε μετά από 20 λεπτά.

