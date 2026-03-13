Μπραντ Πιτ: Ολοκληρώνονται τα γυρίσματα του «The Riders» στη Νέα Μάκρη – Πότε φεύγει από την Ελλάδα

Ολοκληρώνονται σήμερα, Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, τα γυρίσματα της πολυαναμενόμενης διεθνούς παραγωγής «The Riders» στην Ελλάδα, με τον Μπραντ Πιτ να πραγματοποιεί τις τελευταίες του λήψεις επί ελληνικού εδάφους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής Buongiorno, η παραγωγή έχει μεταφερθεί αυτές τις μέρες στη Νέα Μάκρη, η οποία αποτελεί τον τελευταίο σταθμό ενός κινηματογραφικού οδοιπορικού που ξεκίνησε από την Ύδρα και συνεχίστηκε στην Πλατεία Κοτζιά, τη Χαλκίδα και το Λαύριο.

Το σημερινό πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, καθώς τα γυρίσματα ξεκίνησαν μετά τη μία το μεσημέρι και αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι αργά τη νύχτα. Ο λόγος της καθυστέρησης είναι οι απαραίτητες νυχτερινές λήψεις που θα ολοκληρώσουν το ελληνικό σκέλος της ταινίας.

Με το πρώτο φως της αυριανής ημέρας, το πολυμελές συνεργείο και οι συντελεστές θα μαζέψουν τον εξοπλισμό τους για να αναχωρήσουν από τη χώρα, αφήνοντας πίσω τους μια γεύση από τη λάμψη του Χόλιγουντ.

Στο επίκεντρο αυτού του δυνατού δράματος, που βασίζεται στο βραβευμένο μυθιστόρημα του Tim Winton, βρίσκεται ο Fred Scully, τον οποίο ενσαρκώνει ο Μπραντ Πιτ.

Η ιστορία ακολουθεί έναν πατέρα που, μαζί με τη μικρή του κόρη, ταξιδεύει σε όλη την Ευρώπη σε μια απέλπιδα προσπάθεια να εντοπίσει τη σύζυγό του, η οποία εξαφανίστηκε μυστηριωδώς λίγο πριν ξεκινήσουν τη νέα τους ζωή στην Ιρλανδία.

Η παραγωγή, που φέρει την υπογραφή του Edward Berger (σκηνοθέτη του βραβευμένου με Όσκαρ «Ουδέν Νεότερον από το Δυτικό Μέτωπο»), χρησιμοποίησε την ατμοσφαιρική αισθητική τοποθεσιών όπως το ιστορικό ξενοδοχείο Nireus στη Νέα Μάκρη για να αποδώσει το κλίμα της δεκαετίας του ’80.