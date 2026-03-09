Μπραντ Πιτ: Σε πολυτελή θαλαμηγό στο Λαύριο με την κούκλα σύντροφό του, Ινές ντε Ραμόν (vid)

Ο χολιγουντιανός σταρ, Μπραντ Πιτ, βρίσκεται αυτές τις μέρες στη χώρα μας, καθώς συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς τα γυρίσματα για τη νέα του ταινία με τίτλο «The Riders». Σήμερα, Δευτέρα 9 Μαρτίου, το συνεργείο και οι ηθοποιοί βρίσκονται στο Λαύριο, το οποίο έχει μετατραπεί σε κινηματογραφικό πλατό.

Η κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» εξασφάλισε αποκλειστικά πλάνα, εντοπίζοντας τη σύντροφο του διάσημου ηθοποιού στη θαλαμηγό όπου διαμένει το ζευγάρι.

Η ίδια εθεάθη να απολαμβάνει το πρωινό της στο κατάστρωμα, εκμεταλλευόμενη τον ηλιόλουστο καιρό, την ώρα που οι προετοιμασίες για τις λήψεις της ημέρας βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη.

Στο «The Riders», ο Μπραντ Πιτ ενσαρκώνει τον Scully, έναν άνδρα που αποφασίζει να κάνει μια νέα αρχή στην Ευρώπη μαζί με την οικογένειά του.

Η ιστορία ξεκινά από την Ιρλανδία, όμως η μυστηριώδης εξαφάνιση της συζύγου του ανατρέπει τα πάντα. Ο Scully ξεκινά ένα οδοιπορικό αναζήτησης σε ολόκληρη την ήπειρο, με την Ελλάδα και τα μοναδικά τοπία της να αποτελούν κομβικό σταθμό στην αγωνιώδη πλοκή της ταινίας.

Οι θαυμαστές του ηθοποιού θα έχουν μια τελευταία ευκαιρία να τον δουν από κοντά επί ελληνικού εδάφους το τριήμερο 11 έως 13 Μαρτίου.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της παραγωγής, ο Μπραντ Πιτ θα μεταφερθεί στη Νέα Μάκρη για το γύρισμα των τελευταίων σκηνών, ολοκληρώνοντας έτσι την παρουσία του στη χώρα μας πριν το συνεργείο αναχωρήσει για τον επόμενο προορισμό του.