Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Πανουσόπουλου σε ηλικία 84 ετών βύθισε στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο, καθώς έφυγε από την ζωή ένας από τους πιο οραματιστές σκηνοθέτες και διευθυντές φωτογραφίας της χώρας.

Ο Γιώργος Πανουσόπουλος δεν ήταν μόνο ένας άνθρωπος που ήξερε να κάνει τα πάντα στον κινηματογράφο, αλλά και ο άνθρωπος που έζησε μια από τις πιο αθόρυβες και ουσιαστικές ιστορίες αγάπης με την εμβληματική ηθοποιό Μπέτυ Λιβανού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών ο κινηματογραφιστής και σκηνοθέτης, Γιώργος Πανουσόπουλος

Η σπάνια δημόσια εμφάνιση πριν από 8 χρόνια

Παρά τη μεγάλη τους δημοσιότητα, το ζευγάρι επέλεγε πάντα να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα.

Μια από τις ελάχιστες και πιο συγκινητικές στιγμές που ο φωτογραφικός φακός τους απαθανάτισε όλους μαζί, ήταν τον Σεπτέμβριο του 2018.

Η αφορμή ήταν η επίσημη προβολή της ταινίας του σκηνοθέτη, με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Σ’ Αυτή Τη Χώρα Κανείς Δεν Ήξερε Να Κλαίει», που είχε πραγματοποιηθεί στον θερινό κινηματογράφο Cine Φλοίσβος.

Εκείνο το βράδυ, η Μπέτυ Λιβανού, η γυναίκα που σφράγισε με τη γοητεία της μια ολόκληρη εποχή του κινηματογράφου, είχε πραγματοποιήσει μια σπάνια δημόσια εμφάνιση για να στηρίξει τον σύζυγό της.

Στο πλευρό τους βρισκόταν και η κόρη τους, Μαργαρίτα Πανουσοπούλου, η οποία δεν ήταν εκεί μόνο ως μέλος της οικογένειας, αλλά και ως μία από τις βασικές πρωταγωνίστριες της ταινίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή η κινηματογραφική βραδιά ήταν μια από τις τελευταίες φορές που η οικογένεια εμφανίστηκε ενωμένη σε μια τόσο σημαντική καλλιτεχνική στιγμή.

Δείτε παρακάτω μερικές φωτογραφίες:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

NDPPHOTO / NDP PHOTO

NDPPHOTO / NDP PHOTO

NDPPHOTO / NDP PHOTO

Λίγα λόγια για την ταινία

Πρόκειται για μια σουρεαλιστική, αισιόδοξη κωμωδία που μας μεταφέρει στο φανταστικό νησί Αρμενάκι, έναν τόπο που μοιάζει να έχει ξεχαστεί από τον χρόνο και τους χάρτες, όπου οι κάτοικοι ζουν με τους δικούς τους όρους, χωρίς χρήματα, τράπεζες ή κοινωνικές συμβάσεις.

Η πλοκή πυροδοτείται από την άφιξη ενός Γάλλου ευρωβουλευτή και μιας νεαρής οικονομολόγου, οι οποίοι προσγειώνονται στο νησί για να το εντάξουν στο «σύστημα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντί όμως να φέρουν τη σύγχρονη ζωή στο νησί, παρασύρονται από τον έρωτα, την ελευθερία και έναν τρόπο ζωής χωρίς χρήματα.

Αυτή η ταινία του Γιώργου Πανουσόπουλου μάς δείχνει με όμορφο τρόπο ότι η πραγματική ευτυχία βρίσκεται τελικά στα απλά πράγματα, στη φύση και στην ουσιαστική επαφή με τους γύρω μας.