Μπέσσυ Μάλφα: «Τα παιδιά έχουν φύγει από το σπίτι και έχουμε μείνει με τον Γεράσιμο»

Καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς – Νωρίς» της ΕΡΤ ήταν το πρωί της Πέμπτης (11.12) η Μπέσσυ Μάλφα και μίλησε για τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση, τις κόρες τους, αλλά και τα Χριστούγεννα.

«Τα παιδιά έχουν φύγει από το σπίτι και έχουμε μείνει με τον Γεράσιμο. Κάνουμε ταξίδια τώρα που μείναμε οι δυο μας. Το τελευταίο ταξίδι που κάναμε ήταν στην Ισλανδία. Ήταν μαγικά, ήθελα να μείνω εκεί. Ο Γεράσιμος οργανώνει τα πάντα στα ταξίδια μας. Θα ήθελε να κάνει ταξιδιωτική εκπομπή», αποκάλυψε η ηθοποιός.

«Τα κορίτσια είχαν έμφυτο το καλλιτεχνικό, σπούδασαν ηθοποιοί, αλλά ασχολήθηκαν και με τη μουσική. Στον κορονοϊό γεννήθηκε η ιδέα να δημιουργήσουν συγκρότημα. Ο γιος μου δεν ασχολείται με τα καλλιτεχνικά. Σπούδασε στη Θεσσαλονίκη Μηχανολόγων Μηχανικών. Δουλεύει σε μια εταιρεία που κάνει πειραματικά πυραύλους», εκμυστηρεύτηκε.

«Τα αγαπημένα μου Χριστούγεννα ήταν λίγο πριν φύγει ο πατέρας μου από τη ζωή. Οι άνθρωποι πριν φύγουν από τη ζωή έχουν μια ευφορία, είναι σαν ανάσταση. Ήταν πολύ σημαντικό για εμένα που ήταν όλοι καλά», συμπλήρωσε.