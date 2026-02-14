Modern Cinderella: Το πραγματικό της όνομα, το παιδί στα 21 της, & τα τεράστια κέρδη από τα social media

Σε ηλικία μόλις 25 ετών, η Modern Cinderella έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια αυτοκρατορία στα social media με 334.000 followers στο Instagram και τεράστια επιτυχία στο YouTube. Η ξανθιά influencer, που έγινε μητέρα στα 21 της, αποδεικνύει πώς η αυθεντικότητα μπορεί να μετατραπεί σε «χρυσάφι» στο διαδίκτυο.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική της ζωή:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πραγματικό της όνομα και η μητρότητα στα 21 της

Παρόλο που το ευρύ κοινό τη γνωρίζει ως Modern Cinderella ή Poppy, το πραγματικό της όνομα είναι Μαρία. H 25χρονη influencer έγινε μητέρα σε νεαρή ηλικία, καθώς απέκτησε τον γιο της όταν ήταν μόλις 21 ετών. Πατέρας του παιδιού της είναι ο γνωστός τράπερ Ricta, ο οποίος είχε βρεθεί στη φυλακή αντιμετωπίζοντας σοβαρές κατηγορίες. modernccinderella / Instagram

Μάλιστα, η ίδια έχει έχει δηλώσει δημόσια πως πήγαινε το παιδί τους στην φυλακή για να τον βλέπει και είχε βρεθεί στο πλευρό του όταν εκείνος αποφυλακίστηκε.

Σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις της, έχει δηλώσει ότι μεγάλωσε το παιδί της μόνη της, ενώ έχει εκφράσει τη μεταμέλειά της για την έκθεση του γιου της στα social media στο παρελθόν.

«Είναι πολύ δύσκολη η καθημερινότητα με ένα παιδί. Υπάρχει πολύ τοξικότητα και μου λένε ότι θα έπρεπε να είμαι όλη μέρα στο σπίτι, ότι είμαι πολύ μικρή και ανεύθυνη για να γίνω μάνα. Αποκλειστικά το παιδί το έχω εγώ, γιατί μένω Αθήνα και ο πατέρας του Θεσσαλονίκη. Δεν είναι τόσο άμεση η επικοινωνία. Με βοηθάει. Όταν ανακοίνωσα στη μαμά μου την εγκυμοσύνη μου, νόμιζε πως της κάνω πλάκα. Μετά μου είπε πως δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία», έχει εξομολογηθεί για τον γιο της.

Τα τεράστια κέρδη της από τα social media

Η Modern Cinderella αποτελεί μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις στην Ελλάδα που έχουν μιλήσει με τέτοια διαφάνεια για το οικονομικό σκέλος της δουλειάς τους, προκαλώντας αίσθηση με τα νούμερα που έχει παρουσιάσει.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στον Fipster, η influencer αποκάλυψε ότι τα ακαθάριστα έσοδά της για το 2025 άγγιξαν το ποσό των 480.000 ευρώ. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, τα έσοδά της είναι λίγο κάτω από μισό εκατομμύριο, ένα νούμερο που την κατατάσσει ανάμεσα στους κορυφαίους Έλληνες content creators.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Νομίζω μπορούν να τα δουν στο ΓΕΜΗ. Λίγο πιο κάτω από μισό εκατομμύριο. Αν δεν μπορούσε ο κόσμος να το δει, δεν θα το απαντούσα, αλλά είναι κάτι που υπάρχει δημόσια…», έχει αποκαλύψει.

Η πολυσυζητημένη σχέση της με τον τράπερ Ricta

Η προσωπική της ζωή θυμίζει έντονα κινηματογραφικό σενάριο, με τη σχέση της με τον γνωστό τράπερ Ricta, να έχει περάσει από «σαράντα κύματα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είχαμε χωρίσει στους 6 μήνες αφού γέννησα. Δε θέλαμε να υπάρχουν εντάσεις, να τσακωνόμαστε μπροστά στο παιδί. Είναι πιο σημαντικό να είμαστε καλά χωριστά και για αυτό είχαμε αποφασίσει να χωρίσουμε. Επειδή έχω για πρότυπο τη μαμά μου, που με μεγάλωσε μόνη της και είδα πως είναι να είναι στη δουλειά συνέχεια, να προσπαθεί να σου παρέχει τα πάντα, να είναι δίπλα σου και να σου δίνει την καλύτερη ανατροφή, δεν με φόβισε.

Η μαμά μου πήρε το πτυχίο της στο πανεπιστήμιο με εμένα αγκαλιά. Είδα όλα αυτά τα χρόνια πόσο πολύ πάλεψε η μαμά μου και είχα πει ότι εγώ όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω σαν τη μαμά μου», έχει δηλώσει για την σχέση της η influencer.