Μιχάλης Ζαμπίδης: Αυτή ήταν τελευταία επίσημη εμφάνιση του Iron Mike σε αγώνα kickboxing

Ο Μιχάλης Ζαμπίδης, γνωστός σε όλο τον κόσμο των μαχητικών αθλημάτων ως Iron Mike, έχει γράψει με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία του kickboxing όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς. Η καριέρα του, γεμάτη μεγάλες στιγμές και έντονες μάχες, τον καθιστά έναν από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους του αθλήματος στη χώρα μας.

Αυτή ήταν τελευταία επίσημη εμφάνισή του σε αγώνα kickboxing

Ο Μιχάλης Ζαμπίδης πραγματοποίησε τον τελευταίο του επίσημο αγώνα τον Μάρτιο του 2019 στη Στουτγκάρδη της Γερμανίας, όπου αντιμετώπισε τον Βενεζουελανό Antonio Gomez σε μια αναμέτρηση επαγγελματικής πυγμαχίας. Παρά τον τραυματισμό του στον πρώτο γύρο, ο «Iron Mike» επικράτησε με ομόφωνη απόφαση των κριτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πριν από την επιστροφή του 2019, ο Μιχάλης Ζαμπίδης είχε αποσυρθεί προσωρινά τον Ιούνιο του 2015, μετά τη νίκη του επί του Αυστραλού Steve Moxon στο ΣΕΦ, σε έναν αγώνα που τότε θεωρήθηκε ο τελευταίος της καριέρας του στο kickboxing.

Για περισσότερα από δέκα χρόνια, οι θαυμαστές του περίμεναν να δουν τον Iron Mike να επιστρέφει σε υψηλό επίπεδο αγωνιστικής δράσης — μια επιστροφή που τελικά επιβεβαιώθηκε στα τέλη του 2025.

Με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 27 Δεκεμβρίου 2025, ο Μιχάλης Ζαμπίδης ανακοίνωσε την επιστροφή του στα ρινγκ, συνοδεύοντας το μήνυμα με τη φράση «ο θρύλος ξυπνά».

Ο Μιχάλης Ζαμπίδης έχει κλειδώσει έναν αγώνα με τον παγκόσμιο θρύλο της πυγμαχίας, Φλόιντ Μεϊγουέδερ, σε ένα event που ήδη χαρακτηρίζεται από τα Μέσα ως ο «αγώνας του αιώνα» και αναμένεται να διεξαχθεί στις 27 Ιουνίου 2026 στο Ολυμπιακό Γυμναστήριο Αθηνών (ΟΑΚΑ), με διεθνή τηλεοπτική κάλυψη.

Η ανακοίνωση αυτής της μάχης έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, καθώς φέρνει αντιμέτωπους δύο αθλητές από διαφορετικούς κόσμους των μαχητικών σπορ — έναν από τους κορυφαίους kickboxers όλων των εποχών με έναν από τους πιο επιτυχημένους πυγμάχους στην ιστορία με επίσημο ρεκόρ 50–0.