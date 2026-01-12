Μιχάλης Σηφάκης – Το βιογραφικό του παίκτη του Survivor από την ομάδα των Επαρχιωτών

Ο Μιχάλης Σηφάκης, ο καταξιωμένος παλαίμαχος διεθνής τερματοφύλακας με τη σπουδαία καριέρα στα γήπεδα, αποτελεί φέτος ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα του Survivor 2026. Συμμετέχοντας στην ομάδα των «Επαρχιωτών», ο 41χρονος Κρητικός αθλητής επιδιώκει να μεταφέρει το πείσμα και τη νοοτροπία του νικητή από τον στίβο της Εθνικής Ελλάδας στις απαιτητικές δοκιμασίες του Άγιου Δομίνικου.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική ζωή του:

Η ηλικία, η καταγωγή και οι σπουδές του

Γεννημένος το 1984, ο Μιχάλης Σηφάκης είναι σήμερα 41 ετών και κατάγεται από το Ηράκλειο Κρήτης. Κατά την παρουσίασή του στο παιχνίδι, δήλωσε πως τον χαρακτηρίζουν ο εγωισμός, η τελειομανία και η νοοτροπία νικητή.

Μάλιστα, από την πρώτη κιόλας μέρα, εξέφρασε την αυτοπεποίθησή του ότι θα αναδειχθεί σε ηγετική φυσιογνωμία της ομάδας του.

Λίγα λόγια για την ζωή του

Πριν την είσοδό του στο Survivor 2026, ο Μιχάλης Σηφάκης είχε μια αξιόλογη ποδοσφαιρική καριέρα. Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία από τον ΟΦΗ, όπου αγωνίστηκε από το 1999 έως το 2007.

Στη συνέχεια, φόρεσε τη φανέλα μεγάλων ελληνικών συλλόγων, όπως ο Ολυμπιακός, με τον οποίο κατέκτησε το νταμπλ το 2008, ο Άρης και ο Παναθηναϊκός. Αγωνίστηκε επίσης και στο εξωτερικό, σε ομάδες του Βελγίου όπως η Σαρλερουά και η Κορτράικ.

Η κορυφαία στιγμή της καριέρας του ήταν η παρουσία του στην Εθνική Ελλάδας, με την οποία είχε 15 συμμετοχές.

Υπήρξε βασικό στέλεχος της ομάδας στο Euro 2012, όπου κλήθηκε να καλύψει το κενό του τραυματία Κώστα Χαλκιά και βοήθησε την Εθνική να φτάσει μέχρι τους προημιτελικούς της διοργάνωσης.

Ο γάμος του με την Όλγα Στεφανίδη

Όσον αφορά την προσωπική του ζωή, ο Μιχάλης Σηφάκης παντρεύτηκε την Όλγα Στεφανίδη τον Ιούνιο του 2018 σε έναν παραδοσιακό γάμο που πραγματοποιήθηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κρήτη.

Ωστόσο, μετά από έξι χρόνια κοινής πορείας, το ζευγάρι αποφάσισε να προχωρήσει σε συναινετική λύση του γάμου του τον Δεκέμβριο του 2024 και πλέον διατηρούν τυπικές σχέσεις. Έκτοτε όσον αφορά την προσωπική του ζωή, το 2025 επιβεβαίωσε την σχέση του με την εντυπωσιακή Αθηνά Πικράκη.