Μιχάλης Ρέππας: «Με τον Θανάση δεν σκεφτήκαμε την πολιτική ορθότητα»

Στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και την Ελένη Μουστάκη μίλησε το πρωί της Κυριακής (26.10) ο Μιχάλης Ρέππας παραχωρώντας μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης.

«Με τον Θανάση δεν έχουμε σκεφτεί ποτέ την πολιτική ορθότητα όταν γράφουμε. Πάντα βέβαια είχαμε την έννοια να μην προσβάλλουμε άτομα ή ομάδες. Δεν ξέρω αν θέλει το γέλιο ο τηλεθεατής. Όταν κάναμε εμείς καριέρα στην κωμωδία, ήμασταν περιζήτητοι. Τώρα δεν νιώθω καμία μεγάλη ζήτηση από τα κανάλια», ανέφερε ο Μιχάλης Ρέππας.

«Ο κόσμος επιβάλλει το τι θέλει να βλέπει, τα κανάλια κυνηγάνε τον θεατή. Στις διευθύνσεις των καναλιών είναι κάποιοι άνθρωποι πανικόβλητοι πάνω σε ηλεκτρικές καρέκλες με τεράστιο άγχος και πρέπει να παίρνουν αποφάσεις», πρόσθεσε.

«Ότι είμαστε εγώ και ο Θανάσης σήμερα, το οφείλουμε στις Τρεις Χάριτες. Δεν θέλω να βλέπω τις Τρεις Χάριτες, στεναχωριέμαι που έχω γεράσει», συμπλήρωσε.