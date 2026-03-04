Μιχαήλ Ταμπακάκης: «Ο έρωτας αν δεν έρθει δεν θα τον επιδιώξω – Όταν δεν ξέρω κάποιον βγάζω μια άμυνα»

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου τα μεσάνυχτα της Τρίτης (3/3), ο Μιχαήλ Ταμπακάκης μίλησε για τον εσωστρεφή χαρακτήρα του και την τάση του να κρατά αμυντική στάση απέναντι σε αγνώστους. Ο πρωταγωνιστής της σειράς «Να με αγαπάς» αναφέρθηκε επίσης στην προσωπική του ζωή, ξεκαθαρίζοντας πως δεν επιδιώκει τον έρωτα αν εκείνος δεν προκύψει οργανικά.

Όλα όσα είπε ο Μιχαήλ Ταμπακάκης

«Οι περισσότεροι που δεν με γνωρίζουν λένε ότι βγάζω μια άμυνα. Όχι απρόσιτος, αλλά υπάρχει μια άμυνα που γίνεται ακούσια. Όταν γνωριστώ όμως με τον άλλον και νιώσω ασφάλεια, αφήνομαι και βγαίνει ο εαυτός μου», είπε αρχικά ο νεαρός ηθοποιός.

Για την σχέση του με τον έρωτα, ανέφερε: «Δεν αποζητάω τίποτα. Όταν είναι να έρθει, είναι καλοδεχούμενο. Αν δεν προκύψει κάτι ερωτικά δεν θα το επιδιώξω και αυτό έχει να κάνει ότι έτσι μπορεί να χτιστεί μια υγιής σχέση. Δεν είναι μόνο τι θέλεις, αλλά και τι θα σου έρθει».

«Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης με έκοψε στην πρώτη μου ακρόαση για το θέατρο. Είχα μόλις τελειώσει τη σχολή και μου είχε στείλει μήνυμα, γιατί θα έβλεπε συγκεκριμένα παιδιά. Ήταν για το έργο “Φεγγίτης”, με τον Δημήτρη Καταλειφό, που είχα και δάσκαλο, και η Λουκία Μιχαλοπούλου, που μετά παίξαμε στη “Γίδα”. Πήγα και είχα διαβάσει. Ήταν πολύ ωραίος ο ρόλος. Τελικά τον έκανε ο Μιχάλης Πανάδης», αποκάλυψε ο Μιχαήλ Ταμπακάκης.