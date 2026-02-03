“Michael”: Δείτε το επίσημο τρέιλερ της βιογραφικής ταινίας για τον Μάικλ Τζάκσον

Δόθηκε στη δημοσιότητα από την Lionsgate, το επίσημο τρέιλερ της βιογραφικής ταινίας «Michael», η οποία ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον (Michael Jackson) από τα πρώτα του βήματα με τους Jackson 5 μέχρι την ανάδειξή του σε παγκόσμιο σούπερ σταρ.

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο έχει αναλάβει ο Τζααφάρ Τζάκσον (Jaafar Jackson), ανιψιός του Μάικλ, στην πρώτη του μεγάλη κινηματογραφική ερμηνεία. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Αντουάν Φουκουά (Antoine Fuqua), βασισμένος σε σενάριο του Τζον Λόγκαν (John Logan).

Ο σκηνοθέτης είχε εκφράσει την απόλυτη εμπιστοσύνη στον πρωταγωνιστή του σε συνέντευξή του στο περιοδικό People: «Το πιο σημαντικό είναι ότι ο Τζααφάρ ενσαρκώνει τον Μάικλ. Πέρα από την ομοιότητα, είναι το πνεύμα του Μάικλ που αναδύεται με μαγικό τρόπο. Πρέπει να το ζήσεις για να το πιστέψεις».

Δείτε το τρέιλερ:

To καστ περιλαμβάνει τους Κόλμαν Ντομίνγκο (Colman Domingo) στο ρόλο του πατριάρχη της οικογένειας Joe Jackson, Νία Λονγκ (Nia Long) στο ρόλο της μητέρας του τραγουδιστή Katherine Jackson, Μάιλς Τέλερ (Miles Teller) ως John Branca και Λόρα Χάριερ ως Suzanne de Passe.

Επιπλέον η Κατ Γκράχαμ (Kat Graham) ενσαρκώνει την Νταϊάνα Ρος (Diana Ross) και ο Λαρένζ Τέιτ (Larenz Tate) τον ιδρυτή της Motown Berry Gordy. Τα αδέλφια του Τζάκσον υποδύονται οι Τζαμάλ Χέντερσον (Jamal R. Henderson), Τρε Χόρτον (Tre’ Horton), Ράιαν Χιλλ (Rhyan Hill), Τζόζεφ Ντέιβιντ-Τζόουνς (Joseph David-Jones) και Τζέσικα Σούλα (Jessica Sula).

Επίσης ο Τζουλιάνο Βάλντι (Juliano Valdi) υποδύεται τον νεαρό Μάικλ κατά την περίοδο των Jackson 5.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, το φιλμ «αποτελεί μια κινηματογραφική απεικόνιση της ζωής και της κληρονομιάς ενός από τους πιο σημαντικούς καλλιτέχνες που γνώρισε ποτέ ο κόσμος. Αφηγείται την ιστορία του Μάικλ Τζάκσον πέρα από τη μουσική, ακολουθώντας το ταξίδι του από την ανακάλυψη του εξαιρετικού ταλέντου του ως πρωταγωνιστή των Jackson 5, μέχρι τον οραματιστή καλλιτέχνη του οποίου η δημιουργική φιλοδοξία τροφοδότησε μια αδιάκοπη προσπάθεια να γίνει ο μεγαλύτερος καλλιτέχνης στον κόσμο. Αναδεικνύοντας τόσο τη ζωή του εκτός σκηνής όσο και μερικές από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις από την αρχή της σόλο καριέρας του, η ταινία προσφέρει στο κοινό μια πρωτόγνωρη ματιά στη ζωή του Μάικλ Τζάκσον. Εδώ ξεκινά η ιστορία του».

Σύμφωνα με το Variety, η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες, στις 24 Απριλίου.