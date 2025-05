Το Met Gala επέστρεψε για άλλη μια χρονιά, σφραγίζοντας την πρώτη Δευτέρα του μήνα ως την αδιαμφισβήτητη κορύφωση της παγκόσμιας μόδας. Τα εμβληματικά σκαλιά του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης στη Νέα Υόρκη μεταμορφώθηκαν και πάλι σε έναν εκθαμβωτικό λευκό καμβά, έτοιμο να φιλοξενήσει τις πιο τολμηρές και εμπνευσμένες δημιουργίες.

Το φετινό θέμα, “Superfine: Tailoring Black Style“, άντλησε βαθιά έμπνευση από το πρωτοποριακό έργο της ακαδημαϊκού Monica L. Miller, “Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity”.

Διαβάστε επίσης: Ριάνα: Έγκυος στο τρίτο της παιδί – Η εκθαμβωτική εμφάνιση στο Met Gala (Βίντεο)

Η έκθεση, καρπός της συνεργασίας της Miller με τον Andrew Bolton του Ινστιτούτου Κοστουμιού, εμβάθυνε στην πλούσια ιστορία και την πολιτισμική σημασία του Black Dandyism, αναδεικνύοντας την εξέλιξή του από τις ευρωπαϊκές του ρίζες τον 18ο αιώνα μέχρι τις σύγχρονες, δυναμικές εκφάνσεις του.

Η πρόκληση για τους προσκεκλημένους ήταν σαφής αλλά γεμάτη καλλιτεχνική ελευθερία: να ερμηνεύσουν το θέμα μέσα από ένα πρίσμα υψηλής ραπτικής, όπου οι άψογες γραμμές και οι κομψές σιλουέτες θα αναδείκνυαν τη δύναμη του στιλ ως μια πράξη βαθιά πολιτική και ταυτόχρονα βαθιά προσωπική.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, την τιμητική προεδρία της βραδιάς ανέλαβε ένα σχεδόν εξ ολοκλήρου ανδρικό πάνελ, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή. Οι Lewis Hamilton, Colman Domingo, Pharrell Williams και A$AP Rocky, πλαισιωμένοι από την αειθαλή Anna Wintour και τον επίτιμο πρόεδρο LeBron James, καθοδήγησαν με στυλ και κύρος αυτή τη μοναδική συνάντηση της τέχνης και της μόδας.

Η αυλαία άνοιξε και το κόκκινο χαλί πλημμύρισε από μια αστραφτερή πασαρέλα προσωπικοτήτων, όπου κάθε εμφάνιση αφηγούνταν μια μοναδική ιστορία.

Ας ρίξουμε μια ματιά σε κάποιες από τις στιγμές που ξεχώρισαν και συζητήθηκαν περισσότερο:

Ειδήσεις σήμερα:

Πολυτεχνειούπολη: Καρέ-καρέ η επίθεση στην υπεύθυνη του κυλικείου – “Με χαστούκισαν επειδή έβγαλα την αφίσα” (Βίντεο)

Έξαλλη η Ερασμία Μάνου για τον Light: «Τον θεωρώ μουσικό κι ανθρώπινο σκουπίδι»