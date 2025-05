Στα ουράνια πετάει η Ριάνα (Rihanna), καθώς στο φετινό Met Gala αποκάλυψε πως περιμένει το τρίτο της παιδί.

Η 37χρονη διάσημη τραγουδίστρια σε μια άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση, περπάτησε με φουσκωμένη κοιλιά στο κόκκινο χαλί και τα φλας των φωτογράφων άστραψαν.

Υπενθυμίζεται ότι η Ριάνα έχει ήδη δύο παιδιά με τον σύντροφό της, A$AP Rocky, τον δύο ετών RZA και τον μικρότερο Riot, που είναι μόλις ενός έτους.

A MUVA. Rihanna debuting her baby bump & doing so flawlessly! #MetGala pic.twitter.com/WJllC2BG4F

Radiant and regal, a pregnant @rihanna graces the #MetGala2025 once again with unmatched poise. pic.twitter.com/BVIwZbvavv