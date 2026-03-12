Mέγκαν Μαρκλ: Το «χρυσό» wellness retreat της στην Αυστραλία – Πόσο κοστίζει μια selfie και λίγη γιόγκα μαζί της;

Η Mέγκαν Μαρκλ επιστρέφει ξανά στο προσκήνιο, επιλέγοντας αυτή τη φορά ένα συνέδριο ευεξίας στο Σίδνεϊ αντί για κάποια μεγάλη τηλεοπτική συνέντευξη. Η Δούκισσα του Sussex θα είναι η επίσημη προσκεκλημένη στην εκδήλωση «Her Best Life», που θα πραγματοποιηθεί από τις 17 έως τις 19 Απριλίου 2026.

Η Gemma O’Neill, συνιδρύτρια της εταιρείας «Besties», δήλωσε έκπληκτη από τη θετική απάντηση της Mέγκαν Μαρκλ, αποκαλύπτοντας πως η συμμετοχή της οριστικοποιήθηκε ως χάρη σε έναν κοινό τους φίλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Mέγκαν Μαρκλ: Έστειλε επιστολή στον άρρωστο πατέρα της – Γιατί κατήγγειλε την Daily Mail

Πόσο κοστίζει μια selfie και λίγη γιόγκα με την Μέγκαν

Η συμμετοχή στο συγκεκριμένο συνέδριο, που θα φιλοξενηθεί στο ξενοδοχείο InterContinental, απευθύνεται σε γερά πορτοφόλια.

Το βασικό πακέτο κοστίζει 2.699 δολάρια, ενώ όσοι επιθυμούν μια θέση στις πρώτες σειρές και μια ομαδική φωτογραφία με τη Μέγκαν θα πρέπει να καταβάλουν 3.199 δολάρια.

Οι συμμετέχοντες δεν θα ξεπεράσουν τους 300, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν συνεδρίες γιόγκα, διαλογισμού και ομαδικές συζητήσεις με ψυχολόγους.

Αυτή η επίσκεψη σηματοδοτεί την επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν στην Αυστραλία μετά από επτά ολόκληρα χρόνια.

Το ταξίδι τους θα περιλαμβάνει επαγγελματικές και φιλανθρωπικές επαφές, όμως αυτή τη φορά θα έχει διαφορετικό χαρακτήρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα παιδιά τους, ο πρίγκιπας Άρτσι και η πριγκίπισσα Λίλιμπετ, θα παραμείνουν στις ΗΠΑ, καθώς το πρόγραμμα των γονιών τους αναμένεται ιδιαίτερα επιβαρυμένο με υποχρεώσεις.