Μέχρι αύριο τα γυρίσματα του Brad Pitt στον Πύργο της Δουκίσσης Πλακεντίας στην Πεντέλη

του Θοδωρή Καλιμτζάκη

Ο Brad Pitt βρέθηκε σήμερα στην Πεντέλη (μετά και το Μενίδι) για τα τελευταία γυρίσματα της νέας του ταινίας. Μέχρι αργά το απόγευμα βρισκόταν, μαζί με το συνεργείο, στον Πύργο της Δουκίσσης Πλακεντίας. Αύριο θα γυριστούν μερικά ακόμα πλάνα για το The Riders.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Tην Παρασκευή, ο μεγάλος ηθοποιός θα αποχωρήσει από την Ελλάδα μετά από περίπου ένα μήνα. Από μαρτυρίες, ο ίδιος έμεινε ευχαριστημένος τόσο από την φιλοξενία μας όσο και από τις παραδοσιακές συνταγές της ελληνικής κουζίνας.

Όσοι κάτοικοι βρίσκονταν στην περιοχή (και περαστικοί) παρακολούθησαν από μακριά τις προετοιμασίες της παραγωγής. Στο Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας, μετέβη σήμερα το απόγευμα και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να συναντήσει τον ηθοποιό.

Το Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας, γνωστό και ως «Καστέλο της Ροδοδάφνης», είναι ένα από τα πιο εμβληματικά κτήρια της Πεντέλης.

Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1840 με πεντελικό μάρμαρο, ξεχωρίζει για τον νεογοτθικό του χαρακτήρα και αποδίδεται στον αρχιτέκτονα Σταμάτη Κλεάνθη. Σχεδιάστηκε ως θερινή κατοικία της Δούκισσας της Πλακεντίας.

Το κτήριο σήμερα ανήκει στον Δήμο Πεντέλης, στον οποίο έχει παραχωρηθεί και λειτουργεί ως πολιτιστικός χώρος. Φιλοξενεί εκδηλώσεις και δράσεις.

Το πρωί της Τετάρτης, ο Brad Pitt έφτασε στο σημείο με ένα μαύρο τζιπ. Σχεδόν όλες τις μέρες των γυρισμάτων, φοράει τα ίδια ρούχα και ο ίδιος φαίνεται εξουθενωμένος. Ο Pitt όπως είναι γνωστό μπαίνει πάντα στο πετσί του ρόλου. Το The Riders που βασίζεται σε βιβλίο αφηγείται την ιστορία ενός Αυστραλού άνδρα, του Fred Scully και της επτάχρονης κόρης του, Billie. Οι δυο τους ξεκινάνε ένα ταξίδι στην Ευρώπη προκειμένου να βρουν την Jennifer, μητέρα και σύζυγο, που τους εγκατέλειψε για άγνωστο λόγο.