Στον Πύργο της Δουκίσσης Πλακεντίας σήμερα ο Μπραντ Πιτ για τα γυρίσματα της ταινίας του (vid)

Η διεθνής κινηματογραφική παραγωγή «The Riders» συνεχίζει την πορεία της επί ελληνικού εδάφους, μετατρέποντας ολόκληρη την Αττική σε ένα απέραντο πλατό υψηλών προδιαγραφών. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται ο Μπραντ Πιτ, ο οποίος με κάθε του εμφάνιση επιβεβαιώνει το παγκόσμιο βεληνεκές του.

Σήμερα, Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026, το πολυπληθές συνεργείο και οι πρωταγωνιστές της ταινίας εγκαταστάθηκαν στον εμβληματικό Πύργο της Δουκίσσης Πλακεντίας στην Πεντέλη.

Διαβάστε επίσης: Μπραντ Πιτ: Στο Μενίδι για γυρίσματα ο Χολιγουντιανός σταρ – Οι δύσκολες σκηνές της νέας ταινίας του

Το επιβλητικό κτίσμα, το οποίο είναι ευρύτερα γνωστό και ως «Καστέλο της Ροδοδάφνης», αποτελεί ένα από τα πιο ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά μνημεία της χώρας μας.

Η γοτθική αισθητική του και η ιστορική αύρα που αποπνέει φαίνεται πως αποτέλεσαν τους βασικούς λόγους επιλογής του από την παραγωγή, καθώς το κτίριο προσφέρει το ιδανικό σκηνικό για την ατμόσφαιρα μυστηρίου που απαιτεί η πλοκή του έργου.

Η παραγωγή ακολουθεί ένα εξαιρετικά απαιτητικό πρόγραμμα, έχοντας ήδη αξιοποιήσει αρκετές περιοχές της Ελλάδας για τις ανάγκες του σεναρίου. Τις προηγούμενες ημέρες, οι κάμερες είχαν στηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο στούντιο στο Μενίδι, όπου πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες εσωτερικές λήψεις.

Ωστόσο, οι εξωτερικές σκηνές είναι αυτές που έχουν προκαλέσει τη μεγαλύτερη αίσθηση, με τον χολιγουντιανό αστέρα να έχει ήδη επισκεφθεί τοποθεσίες με τελείως διαφορετική οπτική ταυτότητα.

Να θυμίσουμε ότι το κινηματογραφικό ταξίδι του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα ξεκίνησε με τον νησιώτικο αέρα της Ύδρας και συνεχίστηκε σττη Χαλκίδα, τη Νέα Μάκρη, το κέντρο της Αθήνας αλλά και το Λαύριο.