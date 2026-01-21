Marseaux: Η απάντηση στην Εύη Δρούτσα για το σώμα της – «Με έκανε να νιώσω πάρα πολύ άβολα»

Η Marseaux εξέφρασε τη βαθιά της δυσαρέσκεια για τα σχόλια της Εύης Δρούτσα, η οποία επέκρινε δημόσια την εμφάνισή της κατά την παρουσίαση του τραγουδιού της για τη Eurovision 2026. Η γνωστή στιχουργός ισχυρίστηκε πως η νεαρή τραγουδίστρια δεν διαθέτει το κατάλληλο σώμα για να το εκθέτει, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Η τραγουδίστρια απάντησε μέσω Instagram την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, τονίζοντας πόσο άβολα αισθάνθηκε με την κριτική που δέχτηκε το σώμα της και έθιξε το σοβαρό ζήτημα του body shaming και των διατροφικών διαταραχών, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα κατά των αρνητικών προτύπων.

Όλα όσα είπε η Marseaux

«Παιδιά γεια σας. Δεν έχω προλάβει να σας μιλήσω ακόμα γιατί συμβαίνουν όλα παράλληλα. Ήθελα να σας πω, πως σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για τη στήριξή σας, για τα μηνύματα, για την αγάπη που έχετε δείξει στο κομμάτι. Δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο και ελπίζω να κάνω έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο act στον εθνικό ημιτελικό και να σας αρέσει και εσάς.

Παράλληλα να πω, ότι γυρνούσα χθες από την πρόβα, ανέμελη και είδα ένα link που μου είχε στείλει ο μπαμπάς μου. Το πατάς; Και είδα ότι η κυρία Δρούτσα. Πότε σταματάμε να σχολιάζουμε τα σώματα των άλλων και γενικά τους άλλους ειδικά όταν δεν ξέρεις το τι διαταραχή μπορεί να έχει περάσει ο οποιοσδήποτε. Το τι θέματα έχει με το σώμα του, το πόση δυσκολία ίσως είχε για να τα ξεπεράσει.

Εγώ έχω χάσει πάρα πολλές φορές βάρος, έχω πάρει πάρα πολλές φορές βάρος και γενικά έκανα πάρα πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία για να καταφέρω να το ξεπεράσω. Και μου πάτησε έτσι ένα πάρα πολύ λεπτό κουμπάκι, που με στενοχώρησε και με έκανε να νιώσω πάρα πολύ άβολα.

Παρόλα αυτά, εσείς τι ρούχα πιστεύετε πρέπει να βάλω στον εθνικό τελικό, αφού δεν έχω το υπέροχο σώμα που λέει η κυρία Δρούτσα;», τόνισε η Marseaux.

Η συμμετοχή της Marseaux για την Eurovision 2026: