Η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση μιας από τις πιο αγαπημένες και επιτυχημένες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης έχει ήδη ξεκινήσει. Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης και όλη η ομάδα του Maestro επέστρεψαν στο πανέμορφο νησί των Παξών, προκειμένου να ξεκινήσουν τα γυρίσματα της 4ης και τελευταίας σεζόν.

Η σειρά, που έγραψε ιστορία ως η πρώτη ελληνική παραγωγή που κατάφερε να μπει στην πλατφόρμα του Netflix και να κερδίσει το παγκόσμιο κοινό, ετοιμάζεται τώρα να δώσει τις τελευταίες απαντήσεις στους τηλεθεατές.

Το κλίμα στο νησί είναι ιδιαίτερα ζεστό, καθώς κάτοικοι και συντελεστές υποδέχτηκαν ξανά το συνεργείο που έκανε τους Παξούς διάσημους σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Ο ίδιος ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης δεν έχασε χρόνο και μοιράστηκε με τους ακολούθους του τις πρώτες στιγμές από την επιστροφή στο σετ.

Μέσα από ένα στιγμιότυπο που ανέβασε, μας έδωσε μια μικρή γεύση από την προετοιμασία, τις πρόβες και την ενέργεια που επικρατεί πίσω από τις κάμερες.

Η πρώτη ημέρα των γυρισμάτων δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει από πουθενά αλλού εκτός από την εμβληματική «ταβέρνα της Μαρίας».

Στα πλάνα που κυκλοφόρησαν, είδαμε γνώριμα και αγαπημένα πρόσωπα να πιάνουν ξανά δουλειά. Η Μαρία Καβογιάννη, η οποία έχει χαρίσει συγκλονιστικές ερμηνείες στη σειρά, και ο Γιώργος Μπένος ήταν από τους πρώτους που εμφανίστηκαν στο σετ, έτοιμοι να ενσαρκώσουν ξανά τους ρόλους τους.

Το στιγμιότυπο που μοιράστηκε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στο Instagram:

Η επίσημη ανακοίνωση του MEGA για την τέταρτη σεζόν

Η Alter Ego Media και το MEGA είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν πως προχωρά με εντατικούς ρυθμούς η παραγωγή της τέταρτης σεζόν της σειράς φαινόμενο του MEGA, «Maestro», που θα κάνει πρεμιέρα παγκοσμίως στο Netflix.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης γυρίζει στους αγαπημένους Παξούς και σκηνοθετεί το all-star cast του «Maestro» – που επανέρχεται σύσσωμο – μαζί με νέα πρόσωπα.

Το «Maestro» αποτελεί τη μοναδική έως σήμερα ελληνική τηλεοπτική σειρά που έχει αποκτηθεί από το Netflix για παγκόσμια διανομή, μια πρωτιά που καταγράφεται στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης.

Η τέταρτη σεζόν της μεγάλης παραγωγής του MEGA με την υπογραφή του Χριστόφορου Παπακαλιάτη υπόσχεται να ακολουθήσει την ίδια εξαιρετική πορεία, προσφέροντας νέες συναρπαστικές εξελίξεις, υψηλή αισθητική και την υπογραφή ποιότητας που το έχει καθιερώσει ως ένα από τα σημαντικότερα τηλεοπτικά εγχειρήματα των τελευταίων ετών.