Άρης Σερβετάλης: Η απίστευτη αλλαγή στην εμφάνισή του και η αναφορά του στον Χριστό – Βίντεο

Ο Άρης Σερβετάλης βρέθηκε στο επίκεντρο της εκδήλωσης “Δημήτρια 2026” και μίλησε για τη σχέση της υποκριτικής με την πνευματικότητα, αλλά και για την προσωπική του πορεία προς την πίστη. Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός συμμετείχε σε συζήτηση στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, με θέμα “Πνευματικό ήθος και η τέχνη του ηθοποιού”.

Εκεί, μαζί με τον Νίκο Γκουράρο, διευθυντή ανάπτυξης του Ινστιτούτου “Άγιος Μάξιμος ο Γραικός” αναφέρθηκαν στη σύνδεση της τέχνης με την πίστη και στην επίδραση που μπορεί να έχει η πνευματική αναζήτηση στην ερμηνεία ενός ρόλου. Η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνιση του Άρη Σερβετάλη σχετίζεται και με την προετοιμασία του για την ενσάρκωση του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή, σε τηλεοπτική σειρά που αφορά τη ζωή του.

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Η προσωπική του σχέση με την πίστη

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Άρης Σερβετάλης μίλησε για τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσει κανείς στην πνευματική του πορεία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προσευχής, της μετάνοιας και της προσπάθειας να επιστρέφει στον δρόμο της πίστης. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει ρόλους που αφορούν πρόσωπα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, εξηγώντας πως η ερμηνεία τους απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και σεβασμό.

Ο γνωστός ηθοποιός έχει μιλήσει και στο παρελθόν για τη σημασία που έχει αποκτήσει η πίστη στη ζωή του, καθώς αποτελεί ένα στοιχείο που επηρεάζει τόσο την προσωπική του στάση όσο και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την εργασία του. Μάλιστα, η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τον Άρη Σερβετάλη να διαβάζει την επιστολή του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή.

Κατά την διάρκεια της συζήτησης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε: “Καθημερινά βλέπεις πολλά πρόσωπα. Θέλω να πω ότι με τον αγώνα μας στην καθημερινότητα αποκαλύπτεται ο εαυτός μας και εγώ νομίζω ότι κάθε στιγμή βλέπω και διαφορετικές εκδοχές του εαυτού μου είτε προς το καλό είτε άσχημες εκδοχές. Και αυτός είναι ένας αγώνας να αποκαλυφθεί ό,τι υπάρχει, έτσι ώστε σιγά-σιγά κάπως να εξομαλύνονται τα πολλά πρόσωπα και κάπως να καθαρίζομαι με έναν τρόπο”.

Ενώ αργότερα ο Άρης Σερβετάλης συμπλήρωσε: “Ένα πράγμα που παρατήρησα είναι ότι μέχρι να υποδυθώ, να μπω στη διαδικασία να συμμετέχω στον Άγιο Νεκτάριο, στον βίο του, μέχρι τότε, περίπου 20-25 χρόνια, υποδυόμουν ήρωες μυθοπλασίας. Ενός καλλιτέχνη, ενός ποιητή από την παγκόσμια λογοτεχνία και έμπαινα σε αυτή τη διαδικασία. Να διαβάζω ένα βιβλίο, να βλέπω και να αναλύω τον ήρωα και πώς εξελίσσεται μέσα στο έργο. Και όταν μπήκα στη διαδικασία αρχικά με τον Άγιο Νεκτάριο, συνειδητοποίησα ότι αυτός ο ήρωας που καλούμαι να γνωρίσω, δεν είναι μόνο σε ένα σενάριο βιβλίου”.

“Υπήρχε παρελθόν, υπάρχει παρόν και υπάρχει και μέλλον και υπάρχει μία σχέση και αυτό ήταν κάτι το οποίο με ξάφνιασε γιατί δεν το είχα φανταστεί και έβλεπα ότι τώρα πώς εγώ θα μπω σε μια διαδικασία να συνυπάρχω με έναν άνθρωπο που είναι στο παρόν… Που είναι η παράδοση… και εκεί χτίζεται και το μέλλον και αισθάνθηκα ότι οι Άγιοι έχουν μία ευγένεια και μία διάκριση σε έναν υπέρτατο βαθμό και μας αγκαλιάζουν έτσι όπως είμαστε και αυτό με μετακίνησε εσωτερικά. Αυτό ήταν μία πολύ μεγάλή συνειδητοποίηση και για τον Άγιο Νεκτάριο, για την συμμετοχή μου και για τον Άγιο Ιωσήφ.. Πώς οι Άγιοι μπορούν να γίνουν οδηγοί μας, παράδειγμα προς μίμηση, εμπνευστές για την καθημερινότητα και τον αγώνα μας και να μας παρακινήσουν γι αυτό τον αξιοζήλευτο αγώνα που κάνανε… Τον πνευματικό. Πώς εμπιστεύτηκαν την ζωή τους στο Θεό και πώς ο Θεός τους έδωσε αυτή την αιωνιότητα”, είπε στη συνέχεια ο Άρης Σερβετάλης.