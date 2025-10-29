Μαριάννα Κιμούλη: Ερωτευμένη η κόρη του Γιώργου Κιμούλη – Η εξομολόγηση για τον σύντροφό της

Μια σπάνια και ιδιαίτερα προσωπική αποκάλυψη έκανε η ταλαντούχα ηθοποιός, Μαριάννα Κιμούλη, στην αποκαλυπτική συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό ΟΚ! και τον δημοσιογράφο Μιχάλη Ροδόπουλο.

Η κόρη του Γιώργου Κιμούλη και της Μαρίας Δαμανάκη, η οποία κρατάει χαμηλό προφίλ όσον αφορά την προσωπική της ζωή, «έσπασε» τη σιωπή της και επιβεβαίωσε για πρώτη φορά πως βρίσκεται σε μία μακροχρόνια σχέση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Θριαμβευτική πρεμιέρα για τον Γιώργο Κιμούλη στον «Φιλοκτήτη» – Η Μαριάννα Κιμούλη στο πλευρό του (pics)

Συγκεκριμένα, η Μαριάννα Κιμούλη αποκάλυψε ότι είναι ζευγάρι τα τελευταία τρία χρόνια και, μάλιστα, ότι ο σύντροφός της προέρχεται από τον καλλιτεχνικό χώρο, καθώς είναι σκηνοθέτης.

Θέλω να σου πω ότι όση ώρα μιλάμε, μου φαίνεσαι ένας εύκολος άνθρωπος, «φιλικός προς τον χρήστη».

Νομίζω πως οι δικοί μου άνθρωποι μπορεί να γελάσουν με αυτό. (Γελάει.) Είμαι φοβερά αγχώδης και έχω μανία να είναι όλα υπό τον έλεγχό μου. Ζω ακόμη με την ψευδαίσθηση ότι μπορώ να ελέγξω τα πάντα.

Ακόμη και τον έρωτα;

Όχι, δεν μπορώ, αν και έχω προσπαθήσει. Έχω αποτύχει παταγωδώς και ευτυχώς. Στον έρωτα χάνω τον έλεγχο και επειδή έχω αυτή την τάση, όταν έρχεται ο έρωτας τα διαλύει όλα. Όμως εδώ και τρία χρόνια νιώθω απόλυτη ασφάλεια. Είμαι ερωτευμένη και θέλω να πιστεύω ότι έχω βρει έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν χρειάζεται να έχω τον έλεγχο. Από την πρώτη μέρα ήταν έτσι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προέρχεται από τον χώρο σου;

Ασχολείται με τον κινηματογράφο, είναι σκηνοθέτης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άρα αντιλαμβάνεται πιο εύκολα μια ηθοποιό;

Ταυτόχρονα μπορεί και διατηρεί μια απόσταση από τα πράγματα, που με βοηθάει πάρα πολύ. Με αποφορτίζει. Συζητάμε τα της εργασίας μου – δεν είναι δουλειά για μένα το θέατρο, είναι η ζωή μου– αλλά δεν κάνουμε κοινά επαγγελματικά πλάνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πώς βλέπεις τις σχέσεις;

Εγώ είμαι πάντα της άποψης ότι τις σχέσεις, και τις φιλικές και τις ερωτικές, τις χτίζεις. Θέλουν κόπο, φροντίδα.